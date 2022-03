On ne peut pas ! Une réédition pour la collection Petit loulou

On ne peut pas ! est une réédition, en petit format, de l’ouvrage de Jeanne Ashbé, parue en février 2022, aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Petit loulou. Un petit livre adorable, paru en même temps que Ça va mieux !, qui présente des moments qui présentent les bébés.

Un bébé tire sur les lunettes de Papa. Tous les petits font cela, mais… Non, on ne peut pas ! On ne peut pas faire ça, mais faire un gros baiser, quand on est dans les bras de Papa, ça, c’est tellement mieux ! Dans la baignoire, mettre de l’eau partout c’est drôle et ça mouille, mais… Non, on ne peut pas ! Mais s’amuser dans la baignoire à éclabousser et frapper l’eau, pour faire du bruit et jouer, c’est tellement mieux ! Attraper la queue du chat, oh là là… Non, on ne peut pas faire ça !

A chaque double page, les tout-jeunes lecteurs découvrent une scène, puis un texte. Le récit est court, présentant les différentes saynètes, où un bébé fait quelque chose qui ne faut pas, puis, sur la double page suivante, présente un détournement de cette action, qui devient plus acceptable, modérée, amusante, bienveillante. Ainsi, avec les illustrations expressives et plutôt réalistes, les jeunes enfants comprennent facilement ce qu’on ne peut pas faire et ce qu’on peut faire à la place. Le petit livre est adorable, les bébés peuvent observer les scènes, s’amuser, et découvrir un monde qui leur parle. En effet, c’est le quotidien des tout-petits qui est à redécouvrir dans ces petits albums qui parlent de leur vie, racontant des émotions à partager, des rires, des colères…

On ne peut pas ! est un petit livre amusant et instructif, des éditions L’école des loisirs. Un ouvrage plaisant, plein de tendresse, qui vient expliquer, à travers des scènes du quotidien des tout-petits, ce qu’il ne faut pas faire, ainsi que le détournement de l’action, pour un moment plus respectueux, tendre…

