Fares Zlitni est un jeune professionnel de l’immobilier qui dirige la collection Les Pros de l’Immo chez FDH Éditions. Expert dans la gestion d’investissements immobiliers, cette collection propose aux lecteurs toutes les bonnes astuces et études de marché dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme afin d’optimiser leur bien-être et leur cadre de vie. Ainsi, les meilleures techniques d’investissements sont expliquées dans cette collection depuis la recherche de votre bien immobilier jusqu’à sa remise de clé en analysant chaque étape importante. La collection est de plus disponible dans les librairies, ainsi qu’à la Fnac et chez Amazon.

Reconnu pour son excellente expertise dans le marché immobilier, Fares Zlitni fait donc partie des professionnels les plus compétents de sa génération. Il est également producteur et réalisateur de l’émission « Les bulletins immo de JDH.TV » que vous pouvez regarder sur son site internet jdh.tv. Vous pouvez, par ailleurs, connaître les dernières actualités immobilières grâce à la rédaction hebdomadaire d’articles sur son site !

Son dernier livre « Guide de l’estimation immobilière pour professionnels et particuliers » répond à toutes les questions que vous vous posez sur l’immobilier. Il est, en effet, important que vous maîtrisiez les techniques d’estimation immobilière avant d’investir dans ce secteur pour éviter de sous-estimer et de surestimer un bien que vous voulez acheter ou vendre. Savoir mesurer ces éléments va alors vous permettre d’estimer avec confiance des biens tels que des immeubles, des sites urbains, des espaces verts ou encore des espaces publics, et de faire des économies de dépenses de consultations d’experts.

Vous avez aussi la possibilité d’étendre vos connaissances du marché immobilier en vous référant aux livres et aux supports de médias du site jdheditions.fr.