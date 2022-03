Diablo Machia T1 : Invocations et Démons chez Glénat Manga

Diablo Machia nous raconte l’histoire de Neve : un jeune garçon qui a été choisi pour invoquer les « gentils » démons qui souhaitent échapper aux enfers. Aussi, il les côtoie tous les jours depuis presque soixante ans, en les aidant aussi … pour les tâches ménagères !!!

Évidemment, les « vrais » démons voient cette activité d’un mauvais oeil. Il faut les combattre régulièrement. Mais, à force de mener cette vie, assez peu conventionnelle, Neve ne va-t-il pas s’éloigner de trop de sa nature humaine ???

Un tout nouveau shonen démon-ciel, dans un univers médiéval-fantasy !! À découvrir depuis le 5 Janvier 22 aux Éditions Glénat Manga. (+10)

Le décor :

Une citadelle au sommet d’un pic rocheux …

Un jeune garçon effrayé gît sur le sol, tandis que d’étranges créatures démoniaques lui proposent un deal.

Quelques années plus tard …

Dans le village, c’est la cohue depuis que le nouveau miracle s’est accompli. En effet, une étrange maladie, l’infection rouge, tue un à un les villageois. Mais, depuis quelque temps, un mystérieux personnage visite les malades et parvient à les guérir sans peine. Personne ne sait qui il est, ou comment il procède. Aussi, certains commencent à s’intéresser de plus prêt à ces évènements. L’ordre de l’aube céleste missionne deux agents afin d’enquêter sur ces guérisons miraculeuses, qui pourrait peut être devenir la clé, de l’annihilation de cette maladie meurtrière.

Deux hommes commencent les investigations en partant visiter le dernier contaminé pour lui poser quelques questions. Et, le voyage va s’avérer long !! A peine montés dans leur barque, que déjà les deux hommes se chamaillent sur leur capacité à mener leur embarcation ! Évidemment, elle chavire plus d’une fois !

Un peu plus loin, caché dans les buissons de la forêt qui jouxte la rivière, un jeune garçon se joue de leur désarroi. Après s’être gavé de myrtilles sauvages, il rejoint une grotte où un escalier dérobé l’emmène dans une sorte de ruines.

Soudain, un énorme démon apparaît devant ses yeux …

Le point sur le manga :

Qui vous a dit que les mangaka étaient tous japonais ?? Pas Glénat Manga en tout cas !

Da hosoi est un mangaka italien dont le graphisme ressemble assez à MHA. Ce qui est particulièrement plaisant lorsqu’on est déjà fan du style !

Dans ce premier tome de Diablo Machia, il est assez facile pour lui de jouer avec les ombres vu le sujet. Les démons, qu’ils soient petits ou énormissimes, prennent une dimension toute particulière grâce à ce jeu bicolore, que ce soit en pleine page ou en découpage dynamique. Les personnages expriment, les décors accrochent la rétine, les créatures diverses vous sautent au visage au fil des pages.

Quant aux personnages, malgré leurs actions quelquefois assez farfelues au sein de leur petite communauté aux vies finalement très humanisées, ils parviennent à donner un peu d’humour et de candeur dans cet univers. L’accent est mis sur la dualité du protagoniste principal et les questionnements qui découlent du récit. Partagé entre son humanité et sa vie exclusive avec des démons, le lecteur se retrouve entre flashbacks et présent pour mieux comprendre sa vie.

La conclusion :

Le premier tome d’un shonen au protagoniste particulièrement attachant, et à l’univers absolument dynamique. Diablo Machia aux Éditions Glénat Manga titille notre curiosité avec ses trois lignes principales : le combat permanent des « méchants » démons qui ne supportent pas les actions des « gentils ». L’enquête menée afin de retrouver le guérisseur mystérieux. Et le passé de Neve qui le mène là où il est à la fin de ce premier opus !!! Un début prometteur mêlant action, amitié, émotions en tout genre mais surtout, une bande de démons qui nous inclus totalement dans leur groupe et leur quête !!! Des potes qu’on aimerait tous avoir et qu’on va suivre de près !