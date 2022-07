Diablo Machia tome 2 : Arc en ciel de démons aux Éditions Glénat Manga !

Élevé par des démons bienveillants sur Terre, Neve le jeune humain a quelque chose que les autres garçons de son âge n’ont pas : la Diablo Machia ! Aussi, ce serait croire au paradis que de ne pas se douter que la gent des « démons des enfers » voit d’un bon œil cette composition familiale inattendue !

Essuyant une attaque virulente et destructive de ces mauvais démons, Neve doit partir en quête de sa famille, dont les membres se sont mystérieusement volatilisés.

Une enquête et un voyage qui vont s’avérer plein de révélations sur son nouveau pouvoir !! Un second tome de ce shonen médiéval-fantasy diablement original paru le 6 juillet 2022 aux Éditions Glénat .

Le décor :

Une tour ancienne en plein orage…

Gustav s’avance doucement dans ce couloir sinistre, vers une lucarne sombre. Il semble qu’il soit l’émissaire d’un mystérieux personnage, avec qui il se met à parler de ses derniers « exploits ». Dans un recoin, une des « anomalies » est fermement ceinturée et enchaînée au mur. Mais cela ne suffira pas, il faut à présent retrouver le jeune garçon qui accompagnait ces « déviants »…

Ville de Lanzada, non loin des ruines de Rosabianca …

Après l’attaque de plusieurs monstrueux démons, Neve n’a pas d’autres moyens, pour retrouver sa « famille », de s’associer avec une organisation spéciale nommée : l’Alba Céleste. Leur mission : protéger les gens contre toute forme d’injustice. Aussi, accompagné par deux de ses sbires, il se lance à la recherche de ses amis. Mais, qui dit démons, dit invocateur probable. Aussi, le but principal de cette quête s’axera sur la découverte de cet invocateur mystérieux, qui souhaite le mal à tout être de la région.

Un long voyage se prépare. Direction région de Crestesecche, où un pêcheur a observé des choses anormales…

Le point sur le manga

Si tu as raté le premier volume clique >>ICI<<

Un second tome de Diablo Machia aux Éditions Glénat, que l’on attendait au tournant après l’introduction de l’univers de Da Hosoi.

Dans la première partie, l’ambiance était posée : un personnage attachant dont on découvrait le passé, une famille de démons dont on apprenait l’origine, et un enjeu de taille qui prenait place.

Ici, on part pour un voyage semé d’embûches et de nouvelles rencontres. L’humour léger du premier tome laisse place à un peu plus de gravité dans le récit. Une quête à la fois affective, le protagoniste principal doit retrouver et sauver les membres disparus de sa « famille ». Et il n’est pas le seul. Et, quête initiatique, il se découvre peu à peu des pouvoirs, qui se développent au fil de ses aventures. Peut-être pas de la manière qu’il attendait, mais ils s’avèrent tout de même indispensables pour la suite !!

Le but étant de les développer sans qu’ils ne prennent de trop le dessus sur son humanité.

La conclusion :

Un scénario qui devient plus intrigant, avec toujours en ligne de mire cette dualité humanité/divinité. Diablo Machia aux Éditions Glénat, tient ses promesses grâce à cette quête qui relance le récit sur le développement du personnage principal. Et ses capacités « altruistes » ! D’un côté, retrouver les gens qui lui sont chers, de l’autre protéger les innocents. L’auteur nous laisse encore sur un cliffhanger final, qui nous laisse une nouvelle fois dans l’expectative. Et accroché comme nous le sommes à cette famille hors normes, on a évidemment envie d’en savoir plus ! Rendez-vous pour le troisième opus !!!