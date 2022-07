Mon DOC en BD – Toi, un super humain

Toi, un super humain est un nouveau titre de la collection Mon Doc en BD, des éditions Larousse. Un documentaire, paru en mai 2022, de Stéphane Frattini, Stéphanie Ledu et Matthieu Roda, qui propose de découvrir les secrets de l’être humain, ses origines, son corps, son adaptabilité…

Le livre débute avec un sommaire très complet, proposant quatre grandes parties. Le fantastique corps humain est exploré, dans un premier temps, avant de découvrir comment vivre en pleine forme. Naître et grandir, avec les apprentissages et les facultés, ainsi que les relations avec les autres, sont les deux dernières parties à découvrir. L’espèce à laquelle appartient l’être humain est une première approche, en commençant par celui du règne animal… La ressemblance avec le chimpanzé, nos ancêtres homo sapiens sont ainsi présentés.

Le documentaire vient expliquer, sous forme de cases dessinées, comme une bande dessinée, tout ce qu’il y a à savoir sur l’être humain. Le livre est riche, adapté aux jeunes lecteurs, avec une soixantaine de questions qui trouvent réponse, quatre grands thèmes, plein de cases dessinées et un quiz à chaque double page. Il est proposé de découvrir nos origines, notre corps humain, tous les pouvoirs de l’être humain, ses capacités, les sentiments… Les yeux sont rapidement attirés par les cases illustrées, plus au moins humoristiques. Il y a aussi des graphiques, des dessins légendés… Enfin, avec chaque case se trouve un court texte adapté, qui vient apporter des informations, sous forme de questions et réponses, entre autres. Ces textes expliquent les illustrations pour savoir comment fonctionne le corps humain, ses particularités, ses capacités, et cela sous toutes les coutures ! En effet, il y a une multitude d’informations à découvrir, dans cet ouvrage très complet et curieux, attrayant et captivant.

