Safrane Chu, le deuxième tome

Safrane Chu revient dans un deuxième tome, paru aux éditions Delcourt, dans la collection Comics, en mai 2022. Un album de John Layman et Dan Boultwood, qui présente les aventures de la sœur de Tony Chu, une criminelle qui vient de sortir de prison…

Il y a près de 200 ans, en haute mer, à bord de la goélette Cioppino, tout l’équipage était d’accord pour dire que le capitaine Klemme était le pire officier sous lequel ils avaient servi. Le pire de tous, qui ne réclamait que du vin. Il criait après son moussaillon afin qu’il se dépêche de lui ramener à boire ! Il n’arrêtait jamais et avait même commencé à siffler la cargaison la plus rentable. Les beuveries du capitaine passaient au détriment de tout le reste, à tel point que le jour où son second lui fit remarquer qu’il fonçait droit vers une terrible tempête, le capitaine ordonna de maintenir le cap. Tout l’équipage a péri dans la tempête qui a coulé le Cioppino, y compris, bien évidemment le capitaine Klemme. Enfin, pas tout à fait, parce que lorsque le Cioppino a coulé, le capitaine était dans un autre monde, sur la terre ferme, non loin d’un petit village.

C’est un surprenant récit qui est à découvrir, dans ce deuxième tome des aventures et méfaits de Safrane Chu. La jeune femme, sortie de prison, où elle a beaucoup appris, compte bien mettre à profit tous ses nouveaux savoirs faire et elle ne va pas décevoir. En effet, la bande dessinée est très bien découpée, en plusieurs chapitres, qui relancent l’intrigue à chaque fois, entre révélations, suspense et questionnements. La narration est pleine d’humour et de petites remarques plaisantes, permettant de comprendre un peu mieux ce qui se passe, va se passer… L’intrigue est original, surprenante et tient malgré tout la route, offrant une lecture pleine de surprises, amusante, avec une héroïne pleine de ressources. Le dessin est structuré et dynamique, le découpage est énergique et efficace, offrant un comics plaisant à découvrir.

Safrane Chu revient dans un deuxième tome, paru aux éditions Delcourt, proposant ainsi une nouvelle aventure pour la sœur de Tony Chu. Un récit complet, original, surprenant et bien mené, proposant de découvrir un peu plus cette criminelle tout juste sortie de prison, avec de nouvelles connaissances et compétences…

