Idéfix et les irréductibles – Les Romains se prennent une gamelle !

Les Romains se prennent une gamelle ! est le deuxième tome de la série jeunesse, Idéfix et les irréductibles, paru aux éditions Albert René/Goscinny Uderzo, en juin 2022. Un petit ouvrage qui présente trois nouvelles aventures d’Idéfix et de sa bande de copains.

Par une belle journée de printemps, des artistes venus de tout le monde connu font battre le cœur de Lutèce, notamment pour le plus grand plaisir des irréductibles. Idéfix adore ce quartier, c’est un de ses coins préférés, dans Lutèce, avec tous ces artistes. Les trois chiens regardent les gravures, mosaïques… Ils s’arrêtent un instant devant le portrait d’une chatte, avec son chaton. Une scène attendrissante, qu’ils trouvent « mignon ». Tout à coup, ils doivent se mettre à l’abri, car un chariot, de Romains, leur fonce droit dessus ! Padgachix est énervé, il explique que ces Romains sont fous, qu’ils ont failli les écraser… Il se met alors à leur courir après. Du chariot tombe une drôle de chose. Padgachix l’attrape dans sa gueule. Idéfix arrive bientôt et demande à son copain de garder la bouche ouverte, pour ne pas abîmer l’œuf fragile…

Trois nouvelles histoires, aventures pour les irréductibles, sont à découvrir, dans ce nouvel album, qui propose de découvrir Idéfix, avant sa rencontre avec Obélix et Astérix. Un petit chien courageux et rusé, qui ne manque pas de venir en aide à ceux qui en ont besoin, pour l’honneur Gaulois ! L’action et l’humour sont toujours au cœur de ces histoires complètes, qui plairont autant aux jeunes lecteurs, qu’aux moins jeunes. La bande dessinée est bien découpée, avec trois histoires différentes, qui ne se suivent pas, assez facile à lire pour les enfants, qui seront heureux de retrouver leurs héros. La magie a sa part aussi, dans une des aventures, histoire de s’amuser et de changer un peu, et efficacement. Les bêtises des uns et des autres, apportent un peu d’humour et apprennent, aux enfants, de faire en sorte de réparer ses bêtises, comme une leçon de vie. Le dessin est plaisant, rappelant la série originale, avec un trait fin et fluide, des personnages expressifs, et un univers coloré.

Les Romains se prennent une gamelle ! est le deuxième tome de la série jeunesse Idéfix et les irréductibles. Un petit album qui regroupe trois nouvelles aventures, pour le petit chien et ses copains, qui ne manquent jamais de venir en aide aux autres, pour l’honneur Gaulois !

Lien Amazon