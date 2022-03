Le livre de Ma jungle est un ouvrage d’Alice de Nussy et Estelle Billon-Spagnol, paru aux éditions Grasset jeunesse, en janvier 2022. Un bel album coloré, foisonnant de détails, qui présente une journée à hauteur d’enfant, avec son imaginaire, qui peut prendre le dessus, offrant un regard différent.

L’enfant adore la jungle, un univers coloré et foisonnant de fougères, de lianes, de singes, d’oiseaux, de félins, de serpents, et d’autres créatures diverses et variées, surprenantes et originales. Sa chambre, c’est la jungle ! Le lit est vert, il y a des lianes et des serpents dessus. Le mur se confond avec le plancher, où semble se prolonger cette forêt dense. Les crayons dessinent des feuilles, les étagères possèdent des yeux, un serpent semble cracher du feu… Dans le bus, c’est également la jungle ! Pour tenir debout, on se tient à des serpents, des tiges. Il y a des oiseaux, des reptiles, des félins et de drôles de cartables.

Le livre est original, coloré et plaisant à découvrir, pour les jeunes lecteurs, qui vont pouvoir explorer la jungle de tous les jours ! En effet, à travers le regard amusé d’un enfant, on découvre ce qu’il aime, soit la jungle. Mais avec son imagination, il va faire de sa chambre, la jungle, tout comme le bus, la classe, la récré, la cantine… Le texte est très simple et très court, il présente juste un lieu. Ce sont les illustrations qui sont à observer, pour redécouvrir les éléments qui font la chambre, le bus ou encore la classe, parmi les éléments de cette forêt dense. L’univers graphique est foisonnant et coloré, offrant une multitude de détails à observer et découvrir. Aussi, la lecture ne sera pas toujours la même, tellement il y a d’éléments à découvrir.

Le livre de Ma jungle est un album original et ludique, des éditions Grasset jeunesse, qui propose une lecture des images. En effet, l’univers est foisonnant et coloré, offrant de belles illustrations où les enfants vont pouvoir laisser voyager leur imagination.

Le livre de Ma jungle