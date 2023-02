Je rentre en CP – Je déchiffre les contes

La collection Je rentre en CP, des éditions Flammarion jeunesse, se complète avec de nouveaux titres de Je déchiffre les contes, parus en janvier 2023. Parmi ces derniers, Le Petit chaperon rouge et La soupe aux cailloux, qui sauront ravir les tout-jeunes lecteurs. Deux livres complets, avec des outils pour les accompagner dans leur apprentissage de la lecture.

Sur le premier rabat, dans les deux livres, les enfants vont pouvoir retrouver les outils de lecture, soit les sons à apprendre. La deuxième de couverture vient apporter des informations aux parents. Une aide afin de comprendre l’ouvrage et d’accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Ensuite, avant de lire l’histoire, les bambins sont invités à découvrir les héros, de lire quelques mots, ainsi que les mots outils. C’est à travers le jeu de l’intrus, que les enfants vont aussi découvrir un son. Ensuite, l’histoire débute, pour les jeunes lecteurs, qui vont pouvoir découvrir, par eux-mêmes les contes.

Les livres et les textes sont simples, aérés et plaisants à découvrir. Les outils de lecture, la relecture d’un son, amènent tranquillement les enfants vers l’histoire elle-même. Le texte adapté, avec un niveau de lecture pour les bambins permet de déchiffrer. Les lettres muettes grisées, aident à la lecture pour plus de compréhension. Sur le rabat, à la fin des livres, un dico mots-images. Il permet aux enfants de mieux comprendre et d’assimiler du vocabulaire. Le texte est, bien évidemment, accompagné de belles illustrations colorées, pour immerger un peu plus les enfants dans les contes. Ils pourront aussi, ainsi, comprendre les images qu’ils découvrent. Un QR code est à flasher pour une version sonore qui permettra de s’entraîner. Des jeux, à la fin de l’ouvrage permettent de vérifier si les bambins ont bien compris l’histoire lue.

Le Petit Chaperon rouge et La soupe aux cailloux sont deux nouveaux titres de la collection Je rentre en CP, des éditions Flammarion. Deux contes à déchiffrer et à lire tout seul, grâce aux outils présentés, aux textes adaptés, la mise en page aérée, l’accompagnement…

