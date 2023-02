Jean-Mowgli Le collège, c’est la jungle ! est le premier tome d’une nouvelle série plein d’humour, des éditions Bamboo. Une bande dessinée de Giovanni Jouzeau, parut en janvier 2023, qui propose de suivre les péripéties de Jean-Mowgli, fils adoptif du roi de la jungle, qui débarque en Europe pour suivre des études !

Avant, Jean-Mowgli allait à l’école dans la jungle, mais les cours étaient un peu légers. C’était très simple, il n’y avait qu’une seule leçon. Il suffisait de savoir qu’il ne fallait pas se faire manger ! Du coup, les parents adoptifs de Jean-Mowgli ont décidé de l’envoyer poursuivre sa scolarité ailleurs. Son père pensait qu’un jour Jean-Mowgli deviendrait le roi de la jungle, il fallait donc faire le nécessaire pour approfondir les connaissances du monde. C’est ainsi que le jeune garçon a quitté la jungle et ses animaux sauvages et cruels, pour arriver en Europe. Jean-Mowgli se retrouve ainsi, devant une classe d’élèves, à découvrir sa vie et son parcours. Le professeur lui souhaite la bienvenue et le félicite. Cependant, il le prévient que le slip n’est pas une tenue adaptée pour venir en classe ! De retour à la maison, Jean-Mowgli et sa mère se fâchent quant à ce vêtement civilisé…

Chaque page offre une nouvelle situation cocasse, improbable et amusante à découvrir. La bande dessinée présente un nouveau héros, quelque peu décalé avec son nouvel environnement, où il va falloir s’adapter. En effet, rien ne va être facile pour Jean-Mowgli qui découvre une société, des traditions, la civilisation… Mais aussi le collège, les cours, les copains, l’amour, les relations, des interros, le sport et bien d’autres choses encore. Les gags sont drôles, amusants, décalés, plutôt réussis et plaisants à suivre. L’album se lit assez facilement, car on se laisse entraîner dans les péripéties de ce prince de la jungle, qui découvre un quotidien loin de ce qu’il pouvait imaginer. Le dessin reste simple et efficace, avec un trait rond, des personnages expressifs et un univers coloré.

Jean-Mowgli – Le collège, c’est la jungle ! est une nouvelle série d’humour, des éditions Bamboo, qui débute avec ce premier tome. Un album qui présente le fils adoptif du roi de la jungle, qui n’est autre qu’un singe, qui débarque en Europe, pour poursuivre ses études.

Lien Amazon