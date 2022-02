Je t’aime tellement fort ! – Éditions Gallimard Jeunesse

« Je t’aime tellement fort ! » est un album illustré, raconté par Anne Gutman et Georg Hallensleben, disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse. En couple dans la vie, les auteurs avaient envie de transmettre une vague d’amour aux jeunes lecteurs, autour du personnage de Pénélope, ce doux koala bleu au grand cœur !

Ah l’amour, on sait à quel point cela a de l’importance même s’il n’est pas toujours évident de l’exprimer. Certains y arrivent pourtant très bien, à commencer par Pénélope qui semble même manquer d’arguments pour prouver à sa maman qu’elle l’aime à la folie. Elle se laisse porter par son imagination qui la mène au cœur de superbes endroits, à commencer par un grand château qu’elle compare à tout l’amour qu’elle éprouve pour elle. Sa maman décide alors de surenchérir en lui disant que c’est elle qui l’aime plus fort, et qu’elle serait capable de « faire pousser une immense forêt » pour ses beaux yeux. Mais Pénélope ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et trouve mille et une raisons qui prouvent qu’elle peut l’aimer encore plus autour d’exemples surréalistes absolument craquants.

Quel plaisir de faire la connaissance de Pénélope que je n’avais jusqu’alors jamais rencontrée. Cette petite fille adorable ne manque pas d’imagination lorsqu’il s’agit de décaler l’heure du coucher. De plus, j’ai été séduite par l’univers artistique de Georg Hallensleben qui offre une explosion de couleurs. On observe Pénélope évoluer dans une nature verdoyante. Il possède un don pour transmettre de la joie à chaque page qui se tourne. Elles semblent d’ailleurs avoir été peintes à la main, presque grossièrement. Tout est très harmonieux, paisible, propice aux beaux rêves.

« Je t’aime tellement fort ! » est un album qui déborde d’amour. Cet amour entre parent et enfant qui, selon Pénélope, se traduit par la taille immense d’un château, un ascenseur pour y accéder, au cœur d’une forêt occupée par ses animaux préférés, un dragon, des gâteaux à volonté, rien que cela !

