Un petit bisou enfin ! – Éditions Gallimard Jeunesse

« Un petit bisou enfin ! » est un livre au petit format absolument adorable à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse. Raconté par Eoin McLaughlin et Polly Dunbar, nous faisons la connaissance d’un hérisson mignon qui recherche désespérément sa meilleure amie la Tortue pour… lui faire de gros bisous.

Après une longue hibernation, Hérisson est bien décidé à profiter du printemps, les premiers rayons du soleil, les fleurs. Le souci, c’est qu’il ne réussit pas à retrouver son amie Tortue alors qu’il se dit en manque de bisous. En effet, durant tout l’hiver, il a rêvé du moment où il pourra la retrouver pour la serrer fort dans ses bras. Mais il semblerait qu’elle soit trop bien cachée dans la nature, parce qu’Hérisson passe devant très souvent sans se rendre compte qu’elle est là, tout près, en train de dormir.

Pendant ce temps, il décide de se balader et fait plusieurs rencontres, à commencer par Blaireau un peu trop cracra à son goût. Il croise ensuite la route de Pie, un oiseau autoritaire qu’il ne s’imagine pas du tout câliner… Alors pourquoi ne pas jouer à cache-cache avec Écureuil ? Bof, avec sa queue en panache, impossible de passer inaperçus. Déprimé, il décide de retourner toute la forêt à la recherche de Tortue, jusqu’à ce qu’il croise Hibou qui lui explique qu’il faut parfois patienter pour apprécier encore plus les retrouvailles. Et c’est à ce moment-là que derrière un caillou sort la tête de Tortue qui vient de finir sa petite sieste.

« Un petit bisou enfin ! » est un livre qui va faire fondre les petits. Ils vont faire la connaissance d’animaux aux bouilles adorables. Ils comprendront l’importance de la patience et de l’amitié. Et ils se réjouiront d’observer que les retrouvailles d’Hérisson et Tortue ont donné envie à tous les animaux de se faire des câlins.

