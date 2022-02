“Je te promets” sur TF1 : rencontre avec Guillaume Labbé

Tout semble sourire à Guillaume Labbé. Alors qu’il aurait pu faire une carrière de rugbyman, il est devenu acteur. En ce moment, il est difficile de passer à côté de lui. Il a été au casting de trois séries à succès : Plan cœur sur Netflix, L’école de la vie sur France 2 et Je te promets, l’adaptation française de la série américaine This is us, sur TF1. Nous l’avions rencontré lors de sa venue au dernier Festival de Télévision de Monte-Carlo.

A l’affiche de la saison 2 de Je te promets sur TF1

Avant d’être à l’affiche des trois séries à succès de cette année, Guillaume Labbé était rugbyman au sein des espoirs du Stade français. Puis, il a arrêté et il est parti aux Etats-Unis pour étudier le théâtre. Un point commun avec Michaël, le personnage qu’il incarne dans Je te promets, puisque ce dernier était footballeur avant de devenir acteur. La saison 2 vient de commencer sur TF1. Mickaël a « un côté enfantin, égoïste mais touchant ». C’est ainsi que l’acteur parle de son personnage. Durant la saison 2, il va faire face à des problématiques difficiles, par rapport au décès de son père et à sa famille. Il va tomber dans une noirceur que ne lui connaissais pas et que j’ai très hâte de vivre ». Il fallait de l’audace à TF1 pour adapter This is us, la série multi récompensée aux Etats-Unis. Quand on lui a proposé Je te promets, Guillaume Labbé n’avait jamais vu la série et depuis, il s’est bien gardé de le faire. « Mon plaisir, c’est de trouver le personnage sans être influencé par l’extérieur. »

Bientôt dans la saison 2 de L’école de la vie sur France 2

Dans L’Ecole de la vie sur France 2, il incarnait Vincent, un professeur d’histoire-géographie qui vient de perdre sa femme lors de l’accouchement et doit s’occuper seul de leur bébé. La série démarre de façon triste et sombre mais Vincent va peu à peu s’ouvrir et trouver un peu de lumière, notamment grâce à des personnages secondaires gravitant autour de lui qui vont lui aérer l’esprit et lui apporter une dose d’humour. Selon Guillaume Labbé, c’est ce savant équilibre entre drame et légèreté qui a su séduire le public. Il y aura bel et bien une deuxième saison mais l’acteur nous a confié que sa place devrait y être moins grande et d’autres membres de l’équipe pédagogique devraient être mis en avant, selon les épisodes.

Je te promets (saison 2) sur TF1 avec Guillaume Labbé, Marilou Berry, Camille Lou

L’école de la vie (saison 2) prochainement sur France 2