Les étoiles s’éteignent à l’aube est un album de Vincent Turhan, adapté du roman de Richard Wagamese, paru aux éditions Sarbacane, en janvier 2022. Une bande dessinée qui présente un drame familial, un voyage initiatique, d’un père et d’un fils, qui tentent de se rapprocher une dernière fois.

Un jeune homme sort un cheval d’une grange, pour le laisser avec les autres dans une prairie. Il retourne dans la grange, pour ranger les selles. Un vieil homme traie les vaches. Il lui dit d’aller se préparer son petit-déjeuner. Le jeune homme répond qu’il a déjà mangé. Le vieil homme monte sur un escabeau, pour mettre son seau de lait dans une cuve. Il demande s’il a du pognon, puis en redescend de l’escabeau pour lui donner de l’argent. Il demande au jeune homme de prendre et de manger quelque chose, dans un resto, lorsqu’il arrivera en ville. Il pense que cela sera mieux que la bouillie qu’il sert. Le jeune homme souri, devant la main tendue et affirme qu’il adore la bouillie ! Le vieil homme explique à Frank qu’il va le trouver malade, qu’il va falloir faire face, car ça ne va pas être rose… Franck prépare un sac et affirme que cela n’a jamais été rose.

Franklin Starlight doit se rendre au chevet de son père mourant. L’homme, qui ne l’a jamais élevé, est détruit par des années l’alcoolisme. Eldon sent sa fin proche et demande à son fils de l’emmener jusqu’à la montagne, pour y être enterré comme un guerrier. Débute alors un voyage initiatique pour les deux hommes, qui vont aussi apprendre à se connaître et vont se dévoiler, s’expliquer… Un périple saisissant, sur fond de drame familial, où les hommes vont parler de leur passé. La bande dessinée est touchante, sensible, présentant deux hommes que tout sépare, un fils démuni, perdu, un père lâche, alcoolique. L’histoire est bouleversante, offrant un moment suspendu pour les deux personnages, le temps pour Franklin de découvrir la vérité sur ses origines, et de demander pardon au père. La transmission et ce pardon, la rémission sont au cœur de cet album saisissant. Le dessin est plaisant, doux passant de planches muettes, sur des paysages, aux moments plus révélateurs, de dialogues, entre les deux personnages.

Les étoiles s’éteignent à l’aube est un bel album touchant et bouleversant, des éditions Sarbacane. Une adaptation réussie, présentant un drame familial, la transmission, la relation difficile père-fils, un voyage initiatique, une rédemption…