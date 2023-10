J’habille mes amies – Des bonbons ou un sort !

La collection J’habille mes amies, des éditions Usborne, se complète, pour Halloween, du titre Des bonbons ou un sort ! Un cahier souple, avec plus de 200 autocollants, paru en septembre 2023, qui invite à rejoindre les amies qui se préparent pour fêter Halloween !

Le grand cahier souple débute par un sommaire simple, clair et bref. Ainsi les enfants découvrent à chaque double page une nouvelle scène. Le récit commence par le champ de citrouilles. Aimée, Jean et Ellie, la semaine précédant Halloween, visitent une ferme où ils peuvent cueillir leur propre citrouille. Aimée semble impatiente de sculpter un visage effrayant sur celle qu’elle a choisie. Les trois amis sont à habiller et la scène à compléter, avec les autocollants correspondant à cette double page. La scène suivante présente la maison de Charlie que les amis décorent, pour inciter les enfants à frapper à la porter.

Le grand cahier souple propose de suivre les amis, à travers différentes scènes et les préparatifs de la fête d’Halloween. L’activité est simple et toujours aussi efficace, invitant les enfants à compléter les scènes avec l’aide d’autocollants. L’univers présenté reste plaisant et captivant, proposant aussi aux bambins de se préparer, eux aussi, pour fêter Halloween. Entre la préparation des citrouilles, la décoration des maisons, les déguisements à trouver, le maquillage à faire, les différents jeux effrayants, tout invite à la fête ! Les autocollants, pour compléter les scènes sont à retrouver à la fin de l’ouvrage. Le dessin reste simple, moderne, avec un trait fin et fluide, proposant un univers coloré et doux.

Des bonbons ou un sort ! est un cahier simple, de la collection J’habille mes amies, des éditions Usborne. Un ouvrage qui présente une activité simple et plaisante, qui plaît toujours autant aux enfants, invitant à préparer la fête d’Halloween, entre préparatifs, maquillage et jeux !

