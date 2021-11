Joue à cache-cache avec les dinosaures est un nouveau titre de la collection Joue à cache-cache, des éditions Usborne, paru en septembre 2021. Un livre à rabats, amusant, qui invite les jeunes lecteurs à participer au jeu de cache-cache avec les reptiles du crétacé.

Un petit dinosaure violet demande au diplodocus s’il veut jouer à cache-cache. Le diplodocus est ravi, il trouve que c’est une bonne idée et se met immédiatement à rechercher Stégosaure. Le dinosaure est caché derrière un rocher et quelques plantes ! Puis, c’est au tour de Stégosaure de rechercher Tyrannosaure. Les trois dinosaures cherchent ensemble et retrouvent le terrible reptile derrière de grandes feuilles. Le grand dinosaure court, il sait que ses amis ne le rattraperont pas, car il est rapide. Puis, le grand reptile vert, aux dents pointues, affirme que prêt ou pas, il arrive pour débusquer Tricératops !

Le livre animé, avec des flaps, est rapidement captivant, avec ce jeu de cache-cache géant, à jouer avec les dinosaures. Ludique et intéressant, le livre apprend aussi aux jeunes lecteurs les noms de quelques grands dinosaures, et ainsi, à travers le jeu, de les différencier et de les reconnaître. Les enfants découvrent un univers fascinant, qui les intéresse, tout en participant à ce grand jeu, avec des flaps à soulever, pour retrouver les grands reptiles cachés. Le livre est captivant et rapidement immersif, avec le dialogue de ces animaux préhistoriques, qui s’amusent, comme pourraient le faire les enfants avec leurs copains. L’histoire est simple et charmante, présentant un univers amusant et coloré. En effet, le graphisme est moderne et teinté de toutes les couleurs vives, le trait est strict, mais le dessin est néanmoins doux et expressif.

Joue à cache-cache avec les dinosaures est un livre avec flaps, des éditions Usborne, qui invite les enfants à jouer à cache-cache avec les créatures de cétacé, en aidant chacun à chercher l’autre derrière de grands rabats, tout en apprenant à les connaître et reconnaître.