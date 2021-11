“Le trésor de Noël” est un bel ouvrage à découvrir aux Éditions Gallimard Jeunesse. Raconté par plusieurs auteurs bien connus de la maison d’édition, on retrouve des récits visant à émerveiller les enfants durant cette très attendue période festive.

Un collectif d’auteurs raconte Noël



Petits et grands vont aimer découvrir de beaux récits de Noël grâce à ce livre qui renferme pas moins de 15 histoires et comptines. Les fidèles des Éditions Gallimard Jeunesse n’auront aucun mal à reconnaître certaines de leurs mascottes préférées, à commencer par l’âne Trotro ou encore Pip & Prune. La sélection a été pensée de façon à embarquer les lecteurs dans des univers bien différents. Ils pourront également chanter avec leurs proches, puisqu’il y a quelques comptines indémodables, telles que “Vive le vent”, “Une fleur m’a dit” et “Mon beau sapin”. Les histoires qu’ils vont découvrir sont imaginaires, magiques, touchantes et drôles. Ils seront ravis de les lire encore et encore jusqu’à l’arrivée du Père Noël.

Au programme :



“Pip & Prune et l’histoire du Sapin de Noël”

“Gabriel le lutin de Noël”

“Un message pour le Père Noël”

“Melrose et Croc”

“Trotro & Zaza et le Père Noël”

“Monsieur Bout-de-bois”

“La magie de Noël”

“Une surprise pour Noël”

Notre avis sur le livre

“Le trésor de Noël” est un livre qui sent bon les fêtes de fin d’année avec sa couverture rouge et verte aux couleurs de Noël. Nous sommes ravis que Gallimard ait eu l’idée de réunir toutes ces belles histoires. Les enfants vont se laisser porter par cet univers riche en magie, rêve et émerveillement. Ils vont aimer suivre les aventures de leurs héros préférés ou faire la connaissance d’autres personnages qui valent le détour. Nous avons eu un vrai coup de cœur pour l’histoire de “Gabriel, le lutin de Noël” qui nous fait replonger dans l’univers attachant d’Antoon Krings dont nous aimons particulièrement le travail.