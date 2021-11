Space boy T6 – Éditions Akiléos

Étrangement, c’est d’abord l’histoire d’une jeune fille et de sa famille, forcés de rejoindre la Terre, après 30 ans passés en hibernation cryogénique. Un changement technologique et affectif bouleversant ; la rencontre d’un être baignant dans le néant et d’un mystérieux artéfact perdu au milieu de l’espace. Une série jeunesse, (qui plait quand même aux parents !!) où mystère rime avec sensibilité extrême .

Tome 6 disponible aux éditions Akiléos depuis le 27 Octobre 21.

Le décor du tome 6 :

Un salon …

Un rayon de soleil vient éclairer les yeux encore fermés d’Amy. Dans la nuit, elle a réussi à échapper aux ronflements intempestifs de Cassie, en s’installant dans son salon. C’est d’abord le chat, qui vient lui rendre visite en se demandant quel est cet intrus ! A peine les yeux ouverts, que déjà, tout se bouscule dans la tête de la jeune Amy au sujet d’Oliver et des recherches qu’elle a entrepris sur lui.

Puis, derrière le gros fauteuil, c’est au tour des trois frères de Cassie de venir jouer les curieux, avant de proposer de rejoindre la cuisine pour le déjeuner ! Malheureusement, celle-ci n’est pas d’humeur à la rejoindre pour aller au collège, après sa rupture avec David. Même avec cette journée spéciale, qui s’annonce sous le signe de la bonne humeur, avec le challenge de la journée des « fringues de mauvais goûts » ! Un petit tour dans le dressing de son amie, et le tour est joué !

Amy est parfaite pour affronter ce nouveau jour. Malgré la tristesse de David, qu’elle va devoir soutenir. Et son enquête concernant Oliver, qui apparemment aurait changé de nom … Le mystère s’épaissit à nouveau à propos de ce garçon « magnétique » !

Le point sur la BD :

Si vous aviez raté le premier tome, cliquez >>ICI<< pour en savoir plus !

Ce qui est extrêmement appréciable avec Space Boy aux Éditions Akiléos, c’est son format qui ressemble à un livre de poche aux dimensions spéciales ! Évidemment, là n’est pas le seul point fort de cette série. Stephen Mac Cranie, avec délicatesse et justesse, nous décrit l’évolution de la vie d’une pré-adolescente à la sensibilité exacerbée. Et même s’il transpose le tout dans un univers sci-fi, la majorité de la trame repose sur les relations adolescentes, un personnage mystérieux et la protagoniste principale complètement « solaire ». Sa personnalité si positive vient confronter celle du personnage énigmatique de la série.

Ce sixième tome met l’accent sur la découverte de la « saveur d’Oliver », jusqu’ici impossible à voir. Et sur de nouvelles données sur l’Artefact ! On aime toujours autant ces graphismes aussi lumineux que l’âme d’Amy, dont les contours expriment la douceur de ce récit absolument « sensoriel » !

La conclusion :

Space boy Tome 6 nous entraîne une nouvelle fois dans les investigations d’Amy, et sa recherche de réponse, vis à vis du passé d’Oliver. Un récit constamment à fleur de peau, avec cette adolescente dont la perception des choses qui l’entourent est particulièrement exacerbée : empathie envers ceux qu’elle aime, magnétisme profond à l’égard de son opposé … Un bon déroulement intrigant à souhait pour ce 6eme tome, et toujours un personnage principal inspirant par son “rayonnement” pour cette série imaginative aux Éditions Akiléos !!