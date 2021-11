Les annonces légales prennent en quelque sorte une forme de publicité beaucoup plus spécifique. Elles sont généralement indispensables pour des domaines différents, grâce à leurs contenus très structurés tant sur le fond que sur la forme.

Annonce légale, de quoi s’agit-il ?

Une annonce est dite légale lorsque les données d’une entreprise qui y sont publiées sur une plateforme d’annonces habilitée ou dans un journal légal restent spécifiques. Elle constitue en principe l’élément primordial dans le dossier concernant la vie en générale d’une société. Son utilité demeure obligatoire pour effectuer certaines opérations telles que la modification des statuts, la création ou l’annonce légale dissolution d’une entreprise, le transfert de son siège et encore pour beaucoup d’autres cas. Déjà stipulé dans l’article R210-3, le principe est donc primordial. La publication de l’annonce légale représente une formalité administrative à remplir pour pouvoir revêtir une réelle utilité.

Comment est présentée une annonce légale ?

Obéissant à des règles établies, l’annonce légale se caractérise par une structure bien fondée et précise. Elle répond également à des critères bien définis contrairement à une simple annonce commerciale offrant plus de liberté. Elle se distingue ensuite dans la forme ainsi que sous différents aspects. Avec une annonce légale, il est interdit par exemple de mettre un quelconque logo. Les textes publiés sont mis en forme tout en privilégiant l’utilisation des caractères gras à des endroits spécifiques et aussi l’emploi des majuscules. Une annonce légale doit comporter un titre et des informations non superflues. Elle a comme principal but de présenter avant tout ce qui s’avère essentiel et important dans chaque évènement impliquant la vie de l’entreprise. Comme pour toute rédaction, il est possible de placer des sous-titres mettant surtout en valeur certaines informations très particulières.

Où faire la publication des annonces légales ?

Considérée principalement d’étape obligatoire, l’annonce légale permet d’informer les professionnels de tout ce qui passe au sein de la société. Il y a deux types de publications permettant de remplir cette formalité incontournable. Il est en premier lieu possible d’entrer tout de suite en contact avec la plateforme d’annonce légale ou le journal le plus proche de votre entreprise. D’autres personnes ou entrepreneurs concernées choisissent de passer immédiatement par des sites internet pouvant leur offrir de multiples services sur cette formalité légale.

Quelles sont les sociétés concernées par les annonces légales ?

Une annonce légale sert à rendre public des évènements jugés d’importants concernant la vie d’une entreprise. Cependant, elle n’est pas l’apanage des sociétés et des entreprises œuvrant principalement dans le commerce. Les sociétés civiles qu’elles soient de moyens, de gestions ou pour les professions libérales sont aptes à faire des publications légales. La majorité des petites entreprises unipersonnelles, SARL ou autres du même genre est aussi concernée par cette utilité à la fois légale et obligatoire. Dans le domaine de la création d’une micro-entreprise, l’annonce légale a moins d’importance, voire inutile. En réalité, son statut ne constitue pas une forme juridique. Enfin, de simples gens peuvent aux aussi réaliser des annonces légales sur des évènements touchant leur propre vie.