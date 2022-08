Journal d’un petit Noob – Le premier tome

Journal d’un petit Noob est un petit roman, de Cube Kid, Pirate Sourcil, Jez et Odone, paru aux éditions 404, fin juin 2022. Un roman, pour les jeunes lecteurs à partir de 6 ans, adapté de la bande dessinée Journal d’un Noob, publiée chez Jungle, proposant ainsi de nouvelles aventures inédites.

Minus est le narrateur de son histoire, il habite le village de Minecraftia, un village de poules mouillées ! Le village est entouré par de hauts murs, pour se protéger des monstres. En effet, chaque nuit les villageois se cachent dans leurs maisonnettes, en tremblant. Ils n’ont pas le droit de se battre, alors ils se terrent. Minus trouve cela nul, il aimerait se battre, mais personne ne le prend au sérieux. En effet, avec un nom pareil, il a du mal à se faire entendre ! Il veut combattre un monstre pour devenir un guerrier, mais il sait aussi que les villageois, comme lui, ne deviennent jamais des guerriers. Les villageois restent enfermer et gagnent des émeraudes…

Le récit est adapté aux jeunes lecteurs, avec, dans un premier temps, une présentation du lieu et des personnages, notamment Minus le héros de ce roman. Le petit villageois n’est pas comme les autres, il n’aspire qu’à devenir un guerrier. Alors, un jour, il quitte le village. Le livre est comme un journal et chaque jour est un nouveau chapitre, avec de nouvelles rencontres et aventures, des échanges, des partages, des sensations… L’univers est amusant, tout comme les personnages, les enfants s’y retrouveront facilement. Les aventures pleines de rebondissements, d’humour et de rencontres, plus ou moins heureuses, offrent une lecture très plaisante. Quelques illustrations complètent parfaitement ce roman jeunesse.

Journal d’un petit Noob est un premier tome, d’un roman jeunesse, des éditions 404. Une nouvelle série pour les plus jeunes fans de Minecraft, qui vont découvrir Minus dans de nouvelles aventures inédites et indépendantes, pleines d’humour.

