Les Sept Secrets – Tome 2

La trilogie Les Sept Secrets se poursuit avec ce deuxième tome, paru aux éditions Delcourt, en juin 2022. Un thriller, de Tom Taylor et Daniele di Nicuolo, qui sonde les théories du complot et les vérités qu’un mystérieux groupe tient à garder et à cacher au reste du monde.

Eva et l’un de ses compagnons marchent en Féerie, à la recherche de Caspar. Faolan explique qu’il leur faut trouver un bateau et qu’Eva doit rester près de lui, pour ne pas se perdre. De son côté, Caspar était poursuivi par des monstres. Il courait à travers le néant, tentant de sauver sa peau. Dans ce néant, il vit une île. C’est là qu’il tomba à l’eau… Le jeune homme n’avait pas d’autre choix que de nager vers cette île, à travers un océan d’étoiles. Les monstres le poursuivaient toujours, ils marchaient sur l’eau tranquillement. Caspar nageait aussi vite que possible, mais plus il nageait vers l’île, plus elle s’éloignait… A bout de force, Caspar se laissa immerger. Un monde de ténèbres l’entourait, jusqu’à ce qu’une lumière apparût. Un cheval étincelant, avec une queue de poisson vint à son aide, nonchalamment, en se moquant de lui…

Six nouveaux chapitres sont à découvrir dans ce nouveau tome, qui vient offrir quelques révélations. En effet, l’univers foisonnant de ce thriller atypique se dévoile un peu plus, avec l’enfance de Caspar qui est en partie dévoilée, les secrets qui se perdent et le traître qui se manifeste ! La bande dessinée est pleine de rebondissements et de suspense, offrant une lecture plaisante, rythmée par les secrets gardés, un monde féérique, des flashbacks, des révélations, des combats… Le mystère plane, invitant à la réflexion, autour de ces secrets, du bien et du mal, à tel point que l’on ne sait pas ce qui est juste ou pas et que l’on doute aussi des héros. Caspar se dévoile, aussi un peu plus, avec des pouvoirs surprenants, que sa mère tentait de ne pas laisser apparaître. Le dessin est structuré, dynamique et plaisant, très moderne et élancé.

Les Sept Secrets est un thriller atypique, des éditions Delcourt, qui se poursuit avec ce deuxième tome. Un comics qui sonde les théories du complot et les vérités qu’un mystérieux groupe tient à garder cachés, préservant ainsi l’ordre mondial, et plus encore.

