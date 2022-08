Unlock ! Echappe-toi du donjon

Echappe-toi du donjon est un nouveau titre de la collection Unlock !, des éditions Rageot, paru en août 2022. Un livre-jeu, au grand format, de Fabien Clavel et Gilbert Han, qui propose aux jeunes lecteurs, à partir de 10 ans, de vivre l’expérience Unlock !, dans une fiction inédite, en partenariat avec le célèbre jeu.

C’est par un mode d’emploi que débute le roman. Il est expliqué qu’il faut prendre les bonnes décisions et résoudre les énigmes, pour avancer dans l’histoire. Il y a différents chapitres qui sont aussi appelés étapes. Le numéro des étapes est notifié en haut de page. Certaines étapes peuvent être combinées avec des personnages, des actions ou des objets. Il faut alors prendre le numéro de l’étape et y ajouter celui du personnage, de l’action ou de l’objet. Des exemples sont à découvrir, pour mieux assimiler le calcul et pouvoir progresser. Les personnages, les actions et les objets sont également présentés, avec, bien évidemment, leur numéro.

Les jeunes lecteurs incarnent, une fois de plus, Alex qui, avec ses copains, les Escape Geeks, va devoir venir en aide à Merlin, le célèbre mage. C’est donc à Camaaloth que les héros se retrouvent pour débuter leur mission… Le récit est bien décrit, captivant, avec une mécanique originale et plaisante, qui plaira aux enfants. En effet, ces derniers sont rapidement pris dans ce roman-jeu à énigmes, où les choix peuvent tout faire basculer, tout comme la résolution des énigmes. Des indices permettent d’avancer, des additions et des énigmes aussi, afin d’associer différents genres et de s’amuser à vivre sa propre aventure. L’univers médiéval est agréable et fascinant, pour les enfants, qui se retrouvent captifs d’un donjon, dont ils vont devoir sortir indemne.

