Keiji, le septième tome – Ed. Mangetsu

Les aventures du kabuki-mono Keiji se poursuivent dans ce septième tome, de la série, paru aux éditions Mangetsu, en juillet 2022. Un manga de Keiichirô Ryû, Tetsuo Hara et Moi Asô, dont l’intrigue est relancée, avec une nouvelle menace pesant sur la jeune Ofû.

Sutemaru se plaint qu’il fait trop chaud. Il prépare une bassine et demande à Ofû de bien vouloir lui apporter un torchon. La jeune fille s’exécute, mais lorsqu’elle revient devant Sutemaru et la bassine d’eau, elle se fige. Elle est terrifiée, les yeux grands ouverts, elle est en sueur. Dans le reflet de l’eau, elle aperçoit un démon… Elle bouscule la bassine d’eau et tombe dans les vapes. Elle chuchote quelques mots, elle doit prévenir Keiji, au plus vite ! Sutemaru a réussi à la retenir, avant qu’elle ne tombe à terre. Il entend les paroles de la jeune fille et s’inquiète… Pendant ce temps, à la résidence du clan Uesugi, à Kyôto, dans le pavillon de Kanetsugu, Keiji se repose et prend son temps. En effet, après son duel contre les membres du clan Uesugi, le kabuki-mono s’était lié d’amitié à Kanetsugu.

Alors que le héros se remet tranquillement de ses derniers combats, et notamment après un âpre combat contre les membres du clan Uesugi, Keiji sent une nouvelle menace approchée. C’est son ami, justement, qui lui confie que quelqu’un le suit… Il s’agirait d’un homme étrange, qui viendrait du village de Nagari, un adversaire redoutable, descendant de démons… L’intrigue du manga est relancée, avec une nouvelle menace pour Keiji, qui va devoir, maintenant, affronter un démon. Le récit est bien découpé et posé, présentant la rumeur, puis, la confrontation d’abord calme des deux protagonistes. L’humour est toujours aussi présent, avec ce héros qui n’a peur de rien, et aime rire ou mettre mal à l’aise les autres… Des combats et autres affrontements seront, bien évidemment, au rendez-vous, tout comme quelques secrets autour de cette petite fille. Le dessin est toujours dynamique et plaisant, offrant de belles scènes à découvrir.

Keiji revient dans un septième tome, paru aux éditions Mangetsu, qui relance l’intrigue. En effet, un mystère obscur entoure la jeune Ofû, ainsi qu’une menace, que Keiji va tenter de déjouer, tout en s’amusant, en essayant de comprendre et en protégeant ses amis…

Lien Amazon