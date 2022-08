Ed.Gründ – Agendas Football pour les sportifs et fans

Pour cette rentrée 2022, les éditions Gründ présentent une belle gamme d’agendas, parmi lesquels on peut retrouver le Football. En effet, deux agendas, ainsi qu’un agenda de textes, proposent aux élèves, petits et grands, de vivre une année scolaire pleine d’action, autour du ballon rond !

Les ouvrages, pour les élèves d’école primaire, du collège, ou encore du lycée, invitent à se préparer pour la rentrée scolaire, mais également pour la prochaine coupe du monde ! En effet, les enfants vont pouvoir ici retrouver tous les joueurs de l’équipe de France, des équipes de France ou encore du monde entier. Les trois agendas proposent, dans un premier temps de se présenter, avant de pouvoir compléter la liste des matières et professeurs, ainsi que l’emploi du temps de l’année scolaire. Quelques incontournables informations sont aussi à retrouver, comme la carte de la France, avec les différentes zones, ainsi que les dates des prochaines vacances scolaires, et un calendrier.

Les agendas sont appropriés aux enfants, les invitant à retrouver leur sport favori, à travers les plus grands joueurs de France ou du monde. Une invitation, également, à suivre la prochaine Coupe du monde de Football. Les élèves vont pouvoir retrouver plein d’informations sur leur sport préféré, suivre le calendrier de la Coupe du monde de Football, des prochains matchs internationaux, admirer leurs joueurs préférés et se parer pour le coup d’envoi d’une année totalement foot ! Les ouvrages possèdent, bien évidemment l’essentiel, et donc un peu plus, pour une année scolaire réussie, avec des pages aérées, pour écrire les devoirs à faire, et cela jusqu’à fin juillet. L’agenda de textes est également complet, pratique, simple et plaisant, pour noter les devoirs et autres informations pour les parents.

Les éditions Gründ proposent différents agendas scolaires, pour cette rentrée 2022, entre autres pour les sportifs et fans de football. En effet, deux agendas et un agenda de textes, pour les plus jeunes, invitent à découvrir les grands joueurs, à retrouver pour la prochaine Coupe du Monde de Football, mais surtout à passer une année scolaire sous le signe du ballon rond.

Lien Amazon