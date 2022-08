L’ami colocataire – Ed. Marabulles

L’ami colocataire est un roman graphique de Pog et Séverine Lefebvre, paru aux éditions Marabulles, fin juin 2022. Une bande dessinée surprenante, qui invite à la réflexion sur différents sujets sensibles et touchants, comme l’anxiété, l’inceste, l’éco-responsabilité…

Ana arrive, avec son chariot, devant un supermarché, avec son ami étrange, Olm. Alors qu’ils entrent tous les deux dans le magasin, une offre passe. Il est expliqué à la clientèle que cette semaine, pour l’achat de trois pots de Nutelko, le quatrième est offert. La jeune femme s’exprime et s’agace. Elle ne comprend pas pourquoi de tels produits existent encore. En effet, elle affirme que c’est mauvais pour la planète, que c’est mauvais pour eux, mais on dirait qu’ils n’en n’ont rien à faire… Olm la reprend et lui demandant de surveiller son langage. Mais Ana n’en reste pas là, elle continue en expliquant qu’avec toutes les images que l’on a pu voir sur les dégâts de l’huile de palme, elle ne comprend pas pourquoi des personnes continuent encore d’acheter ces produits ! Mais Olm n’est plus là, il est partie un peu plus loin pour renifler des échantillons de graisse de porc…

Le roman graphique est étonnant, surprenant, invitant à découvrir et à suivre Ana, jeune femme un peu en marge de la société. Elle ne fréquente personne et tente plutôt de fuir tout contact humain. Elle est très anxieuse, a des difficultés à tourner la page d’un drame familial, à vivre avec ses convictions… Le seul soutien, et soulagement, est un ami imaginaire, un colocataire qui l’accompagne depuis l’enfance, depuis un viol. Ses visites chez le psy vont l’aider aussi peu à peu, mais c’est l’héroïne qui va devoir affronter et passer des étapes, petit à petit. La bande dessinée est très bien découpée, entre chapitres et flashbacks, qui permettent de comprendre les sentiments de l’héroïne, offrant ainsi différentes réflexions entre l’éco-responsabilité, les violences sexuelles, les blessures intérieures à panser, les secrets familiaux, la confiance en soi et en l’autre, l’avenir, l’anxiété… Le dessin est assez simple, plutôt plaisant, semblant un brin manga.

L’ami colocataire est un roman graphique surprenant et intéressant, des éditions Marabulles. Un ouvrage sensible qui présente une jeune femme en proie à l’anxiété, qui se fait aider par un étrange colocataire, un ami imaginaire apparu depuis un drame durant son enfance.

