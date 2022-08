Naruto est à retrouver aux éditions 404, à travers un petit coffret Mon jeu de cartes, paru en mai 2022. Un jeu de 50 cartes, pour des jeunes joueurs à partir de 6 ans, dans lequel il faudra être le plus malin, pour rassembler des paires et se débarrasser de l’horrible Orochimaru.

La petite boîte, au rabat aimanté, se compose de cinquante cartes, dont une carte avec les règles du jeu. Il y a quarante-huit cartes réparties en vingt-quatre paires, ainsi qu’une carte Orochimaru. La carte avec les règles du jeu vient exposer le matériel, le but, la mise en place et de déroulement de la partie. Les règles sont courtes, simples, précises et faciles à comprendre. Le but est de se débarrasser de toutes ses cartes et de ne pas posséder la carte Orochimaru en main, à la fin de la partie.

Le jeu est simple, les jeunes joueurs vont rapidement assimiler les parties à jouer. Le jeu est assez rapide, permettant de s’arrêter rapidement pour les plus jeunes et de jouer plusieurs fois pour ceux qui désirent prendre leur revanche… La petite boîte, au rabat aimanté, est pratique, elle permet de ranger facilement les cartes, sans en perdre et d’emporter le jeu partout, dans un petit sac, en week-end, en soirée ou encore en vacances. Les enfants seront ravis de retrouver leurs héros, et de rassembler leurs personnages préférés, parmi lesquelles Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, Kiba, Ino, Chôji, Shikamaru… Le jeu peut se jouer à partir de deux joueurs, jusqu’à huit joueurs. Le plus malin sera le premier à se débarrasser de ses cartes, tout en formant des paires et en évitant Orochimaru.

Naruto – Mon jeu de cartes est un jeu des éditions 404, qui propose aux fans de retrouver tous les personnages du manga Naruto. Une petite boîte pratique, qui propose un jeu simple, rapide, où il faut assembler des paires et éviter une carte unique, Orochimaru.

