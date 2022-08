The Ice Guy & The Cool Girl – Le premier tome

The Ice Guy & The Cool Girl est un manga de Miyuki Tonogaya, paru dans la collection Life, des éditions Mangetsu, en juillet 2022. Un premier tome charmant qui présente une romance douce, avec deux personnages charismatiques et attachants.

Il paraît que le collègue de Fuyutsuki, Himuro, est le descendant de la Femme des Neiges. Alors qu’ils sont chacun devant leur bureau, Fuyutsuki interpelle Himuro affirmant qu’il fait un peu froid. Le jeune homme s’excuse, autour de lui, le froid, le vent et le gèle sont apparus. Il aperçoit une tempête de neige et affirme qu’il s’est enflammé ! Au fur et à mesure des jours, la jeune femme a remarqué que son collègue aimait bien les fleurs, mais malheureusement, ces dernières ne lui rendent pas… Lorsqu’il s’en approche, elles gèlent ! Alors, le lendemain, Fuyutsuki offre du paillis à Himuro. Elle explique que c’est très efficace pour protéger les plantes du gel. Elle ajoute que ça la chagrine de voir les fleurs tristes, et lui aussi… Le jeune homme n’en revient pas, il est surpris et affirme que Fuyutsuki est adorable.

De courts chapitres sont à découvrir dans ce manga qui présente Himuro, descendant de la Femme des Neiges, ainsi que Fuyustuki, une collègue adorable, gentille et unique. Les deux collègues vont apprendre à se connaître, à partager de troublants moments, qui vont les rapprocher, petit à petit. Chacun semble avoir des sentiments pour l’autre, mais trop timides, chacun reste de son côté, tout en tentant de se connaître un peu plus, en s’invitant… Le récit est charmant, tout comme ces deux personnages atypiques, attachants et adorables. Ils sont l’un pour l’autre pleins de bienveillance, la romance est très présente, il y a aussi des moments d’humour et de spectacle fabuleux, avec, notamment, les tempêtes déclenchées par Himuro. Le dessin est doux, avec un trait fin et subtil, présentant de beaux personnages expressifs, un bel univers.

The Ice Guy & The Cool Girl est une nouvelle série, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Mangetsu. Une romance moderne, parfois drôle, et toujours subtile, qui présente des personnages adorables, attachants et touchants, troublés et troublants l’un comme l’autre.

