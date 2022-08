Les ani’doux à toucher – Une nouvelle collection des éditions Langue au chat

Les ani’doux à toucher est une nouvelle collection, des éditons Langue au chat, qui débute avec deux titres, La ferme et La forêt, parus en juin 2022. Des livres d’éveil sous le signe de la douceur, tant pour les illustrations que pour les matières à toucher.

Dès la couverture, les tout-petits peuvent toucher les premiers animaux présentés, soit le coq, pour l’un des ouvrages et le renard, pour l’autre. Sur la première page, du livre La ferme, une vache est à découvrir. Elle explique qu’elle donne du lait, et qu’elle est une vache. Sur la page, à côté, un lapin est à retrouver. Il indique aussi une de ses caractéristiques et son nom. Les deux animaux possèdent un élément à toucher, des matières douces à effleurer. Les premiers animaux à découvrir dans le livre La forêt, sont le rouge-gorge et le sanglier, qui se présentent chacun, également.

Les deux petits livres, au format carré, sont faciles à prendre en main, pratiques et attrayants. Comme des imagiers, ils proposent aux jeunes lecteurs de découvrir des animaux, de les nommer et de les reconnaître, au fur et à mesure des lectures. Des phrases courtes accompagnent ses présentations, afin de découvrir des caractéristiques de chacun des animaux et de mieux les différencier. Le texte est donc court, simple et efficace, adapté aux tout-petits, à partir de 6 mois. Ils sont également invités à toucher, caresser les animaux présentés, qui abordent des textures douces et soyeuses. Enfin, les illustrations sont toutes aussi douces, avec un trait rond, des personnages souriants, beaux et un univers joliment coloré.

La ferme et La forêt sont les deux premiers titres de la nouvelle collection Les ani’doux à toucher, des éditions Langue au chat. Deux adorables imagiers à toucher, qui viennent éveiller les tout-petits, les invitant à découvrir des animaux, pour apprendre à les connaître, les reconnaître, les nommer…

