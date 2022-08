The cape : Fallen – Ed. Hi Comics

The cape : Fallen est un comics qui vient présenter la parenthèse sanglante d’Eric Chase, levant ainsi le voile sur les trois jours passés sous silence dans The cape. Un ouvrage saisissant, de Joe Hill, Jason Ciaramella et Zach Howard, paru fin août, aux éditions Hi Comics.

Eric vole dans le ciel, grâce à sa cape. Il se rappelle cette sensation, ce qu’il ressentait rn se réveillant tôt, par un radieux matin d’été, sans rien d’autre à faire qu’à partir à l’aventure. Il n’y a pas de souffrance, pas de responsabilité et surtout pas de désillusions. Une impression de bonheur et de liberté, voilà ce qu’il se rappelle. Lorsqu’il était môme, lorsque son père était encore en vie, il se rappelle une virée. Ils étaient tous les trois, avec son frère Nicky. Après quelques heures de route, ils sont arrivés à une grande cabane, dans la forêt. Les deux garçons étaient enchantés, le père était fier. Les deux frères se chamaillaient, pour rentrer en premier dans la cabane. Ils commençaient leurs petites bêtises, tandis que le père souriait, heureux de pouvoir partager un moment avec ses fils, avant de repartir en mission.

Le récit est toujours découpé en plusieurs chapitres, offrant une dynamique de lecture plaisante et un fractionnement efficace. On revient ici sur les trois jours passés sous silence, dans The cape. Trois jours durant lesquels Eric retourne à la cabane de son enfance, pour trouver refuge. Mais rien ne va se passer comme il l’aurait souhaité. En effet, un groupe de rôlistes a investi les lieux, et l’invite à participer au jeu grandeur nature. Parmi eux, un ancien camarade de classe qui, à l’époque, se moquait de lui… Le scénario est bien posé, offrant un petit moment de répits, avant qu’Eric ne perdre pieds, et continue ses horreurs, poussée par une sorte de folie meurtrière. L’histoire est violente, gore, pour public averti, mais aussi captivante et curieuse. Le dessin reste le même, avec un trait énergique et des personnages expressifs.

The cape : Fallen est un comics qui présente une histoire entière, les trois jours d’Eric, après qu’il tue Angie, et qu’il retrouve sa mère. Un album des éditions Hi Comics, qui offre une aventure bien sombre et gore, avec des illustrations saisissantes et une intrigue bien menée.

