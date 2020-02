Juliette et les petits gestes pour la planète, aux Éditions Lito

La Bibliothèque de Juliette regorge de pépites, à commencer par « Juliette et les petits gestes pour la planète » de Doris Lauer aux Éditions Lito. Si vous ne connaissez pas encore Juliette – cette petite bouille au grand cœur – nous vous encourageons vivement à jeter un coup d’œil du côté de ses nombreuses aventures.

« Juliette et les petits gestes pour la planète » est un ouvrage très touchant visant à sensibiliser les enfants aux petits gestes simples à faire au quotidien pour prendre soin de notre planète. Très fière, Juliette rentre de l’école accompagnée d’une peluche au nom évocateur de Pagaspi. Elle guide les jeunes lecteurs en leur donnant des conseils liés à son quotidien, de façon à ce qu’ils puissent eux-mêmes s’identifier. Ils apprendront à éteindre la lumière en sortant de la pièce, à fermer le robinet lorsqu’ils se brossent les dents, à trier les déchets, aller à l’école à pied,etc.

Les loulous n’auront aucun mal à suivre les conseils de cette petite Juliette. Elle est très touchante, curieuse aussi. Il faut dire qu’elle a de l’idée. Elle ne craint pas de se lancer quitte à faire des bêtises et de se faire gronder. Son petit minois et sa dose de coquinerie donnent envie de la suivre dans ses aventures et d’écouter ses conseils.

Tout cela rend le livre encore plus familial. Car OUI, la série des Juliette se lit en famille, un vrai plaisir d’échange et de complicité. Il faut dire que la narration et les dessins se mélangent à merveille. Il y a un côté intemporel dans les histoires de Juliette. Chaque enfant peut se reconnaître dans ses aventures. Cela participe à les rassurer au quotidien sans que ce soit moralisateur pour autant. C’est ce que nous avons aimé avec « Juliette et les petits gestes pour la planète ».