La trottinette de Trotro, aux Éditions Gallimard Jeunesse

Bénédicte Guettier – dessinatrice de renom – nous fait le plaisir de proposer de nouvelles aventures pour son âne Trotro. « La trottinette de Trotro » est un petit livre amusant à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse. Au-delà de sa forme rigolote, il raconte les péripéties de Trotro, ce petit âne énergique, lors d’une promenade à trottinette, on adore !

Pas surprenant que Trotro aime faire de la trottinette. Il n’est pas du genre à rester là sans rien faire.

C’est un véritable aventurier, un peu casse-cou parfois, mais c’est pour cela qu’on l’aime après tout. Notre âne Trotro aime s’amuser, courir un peu partout et faire de jolies rencontres. Et c’est exactement ce qu’il va faire. Il va enfiler son casque, grimper sur sa trottinette et filer à toute allure. C’est parti !

Et pour parfaire son plaisir, il aura la chance de rencontrer son amie Lili qui a justement eu la même idée que lui. Allez hop, en avant ! Alors qu’ils font la course – qui va la remporter ? – ils décident de se retrouver le lendemain pour remettre cela.

Les pages se tournent aussi vite que Trotro fonce sur sa trottinette aux roues en forme de cœur. Les couleurs sont vives, la narration est brève et efficace. Les enfants vont adorer suivre ses aventures. Aussi, dans ce nouvel ouvrage, on retrouve bien le pinceau de Bénédicte Guettier que l’on aime tout particulièrement pour ses traits expressifs. Avec cette représentation de Trotro qui semble sautiller dans l’air à chacun de ses pas.

« La trottinette de Trotro » est un livre joliment illustré que les bambins vont aimer parcourir eux-mêmes. En effet, il a été pensé pour leurs petites mains qui ne manquent pas de curiosité à cet âge-là. Petit détail, la forme du livre, qui représente en fait les oreilles pointues de Trotro, est vraiment très mignonne.