Kididoc – Mon imagier-jeu des aliments

Mon imagier-jeu des aliments est un nouvel ouvrage de la collection Kididoc, des éditions Nathan, pour les tout-jeunes lecteurs. Un livre-jeu, paru en septembre 2020, qui propose aux tout-petits, à partir de 6 mois, de s’amuser à retrouver les aliments, pour les reconnaître et les nommer.

Dès la couverture, les jeunes enfants vont pouvoir tourner la roue, pour retrouver la fraise. Egalement, les tout-jeunes lecteurs sont interpelés par une question, les invitant à participer activement à la rechercher de l’aliment demandé. Ainsi, sur la première double page, les bambins découvrent les légumes, avec, entre autres, la carotte, le concombre, les radis, les haricots verts, le maïs, la pomme de terre, la tomate… Il est demandé, aux enfants, de retrouver, avec l’aide de la même roue, et d’un trou dans la page, le chou-fleur. A la double page suivante, les fruits sont présentés aux tout-jeunes lecteurs.

A chaque double page, les enfants vont découvrir, les légumes, les fruits, les éléments et couverts pour manger, les aliments du petit-déjeuner, des plats et le goûter. Six doubles pages proposent donc aux bambins de retrouver ces aliments, de les découvrir et de les nommer, notamment grâce à la roue facile à manipuler, avec les petits doigts. Un livre-jeu accessible, ludique et captivant, où les enfants apprennent tout en s’amusant, reconnaissent et finissent par citer. L’imagier est simple et efficace, avec des aliments ou objets représentés et leur nom juste à côté. Le livre est captivant, avec cette interaction, cette question qui invite les jeunes lecteurs à participer, et à s’amuser à tourner la roue, tout en faisant travailler la motricité fine. Enfin, l’ouvrage est intéressant et enrichissant, car les enfants apprennent ainsi rapidement à nommer les aliments et objets, autour de la nourriture. Le dessin est très simple, rond et coloré, offrant un univers adapté aux bambins.

Mon imagier-jeu des aliments est un ouvrage ludique et curieux, des éditions Nathan, de la collection Kididoc, qui propose aux tout-jeunes lecteurs de s’amuser à retrouver des aliments, grâce à une roue, tout en enrichissant son vocabulaire.