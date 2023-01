La dérive des continents est un documentaire illustré, de Martin Ice, paru aux éditions Delachaux et Niestlé, fin novembre 2022. Un livre remarquable qui retrace, pour les jeunes lecteurs, à partir de 9 ans, l’évolution des continents sur Terre, des origines jusqu’à nos jours.

Le documentaire grand et imposant débute avec un sommaire qui présente chronologiquement les changements de la Terre. Une introduction invite à découvrir la valse des continents, une théorie dont les géologues du siècle dernier se sont moqués. Le postulat explique que les continents de la Terre dérivent à la surface de la planète et se sont déplacés ainsi tout au long de l’Histoire. Les continents ont donc voyagé sur des milliers de kilomètres, pendant des millions d’années. C’est par la formation de la Terre que débutent les explications. Il y a donc 4,5 milliards d’années, la Terre et le reste du Système solaire se sont formés.

Le documentaire est riche d’informations, que l’on retrouve dans des paragraphes plutôt complets. Toutes les grandes périodes de l’échelle des temps géologiques, de la formation de la Terre à nos jours sont décrites. L’histoire de la tectonique des plaques est liée à celle de l’apparition de la vie, des débuts cellulaires à la diversité du vivant, tout comme l’extinction de certaines espèces. Des grandes cartes permettent visuellement, aux jeunes lecteurs, de mieux comprendre et réaliser cette dérive des continents. Les informations sont claires, s’appuyant sur les dernières découvertes scientifiques. Les cartes, illustrations et photographies accompagnent parfaitement le grand et bel ouvrage.

La dérive des continents est un beau et riche documentaire, des éditions Delachaux et Niestlé. Un grand livre remarquablement illustré, qui retrace l’Histoire de la formation des continents, l’histoire de notre planète, de sa formation jusqu’à nos jours.

Lien Amazon