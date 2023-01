Prendre soin de soi et de l’environnement avec les produits de la marque Juliette !

On ne cesse d’être alerté sur le dérèglement climatique et ses conséquences, à juste titre. Ce que l’on sait aussi, c’est qu’on a tous un rôle à jouer pour limiter notre impact sur l’environnement. Utiliser des produits plus sains à la maison en fait partie. Concernant la salle de bain, l’idée serait d’utiliser des produits aux ingrédients doux pour la peau et la nature. Sans oublier bien sûr de faire une croix sur le plastique, dont on sait qu’une fois jeté, une quantité importante de microplastiques finit sa vie dans les océans et nuit à la biodiversité. Une entreprise française s’est lancé le défi de proposer des produits écolos pour les hommes et toute la famille, son nom : Juliette !

C’est quoi la marque Juliette ?

Juliette est une start up française qui est née pendant les vacances d’une famille qui, une fois arrivée sur une plage du sud de la France, constate la présence en nombre de déchets, notamment des bouteilles en plastique. Elle achète le nom de domaine juliette.com le soir même et se jure de révolutionner la façon dont nous utilisons les produits à la maison.

Très vite, la start-up normande développe une première proposition : un gel douche contenant 99% d’ingrédients d’origine naturelle et qui permet de supprimer les flacons en plastique de la salle de bain. On reçoit en effet à la maison un sachet en poudre (recyclable) à diluer dans de l’eau et qui fabrique en 20 minutes chrono un gel douche parfumée et simple à utiliser. Autre gros avantage, le gel douche est stocké dans une bouteille en verre à réutiliser. On tient là un merveilleux produit zéro déchet !

Les autres produits d’hygiène de la marque Juliette

Juliette ne s’arrête pas là et travaille à la conception d’autres produits d’hygiène homme, femme et enfants écolos pour prendre soin de soi. Avec Juliette, la protection de la nature concerne bien sûr tout le monde ! Elle décline son gel douche en version spéciale peaux sensibles et en shampoing-gel douche pour les enfants à partir de 3 ans. On trouve aussi sur le site coloré de la marque française du gel lavant pour les mains, du nettoyant pour le visage et même du dentifrice. Un shampoing doit très vite voir le jour !

On retrouve à chaque fois l’utilisation d’ingrédients à 99% d’origine naturelle et le fonctionnement des recharges en poudre recyclables à diluer dans de l’eau et à stocker dans un flacon en verre rechargeable. Avec Juliette, c’est simple, une grande quantité des produits que nous utilisons au quotidien pour nous laver nous permet de dire adieu au plastique !

Rappelons aussi que les produits sont certifiés Ecocert Cosmos Natural, label qui certifie que tout est mis en oeuvre pour limiter l’impact sur l’environnement et les animaux lors de leur conception.

Une marque qui révolutionne l’hygiène mais ne bouleverse pas trop le quotidien

Il existe plusieurs alternatives pour prendre soin de soi tout en respectant davantage l’environnement. On a par exemple vu naître ces dernières années des solutions solides (savon, shampoing, dentifrice, etc.), mais elles ne convainquent pas toujours le public. Certaines personnes les trouvent en effet pas très simples à utiliser et à conserver.

Dans la conception de ses produits écologiques, Juliette a pris en compte les habitudes de ceux affectionnent l’utilisation de produits d’hygiène liquides. On conserve ainsi ce que l’on aime, mais on contribue à prendre soin de l’environnement.

Gardons toujours à l’esprit au sujet des produits liquides que ce sont 562 millions de bouteilles de gel douche et shampoing qui sont achetées et donc jetées chaque année en France !

Pour se procurer des produits de la marque Juliette, il n’y a rien de plus simple. On se connecte sur le site, on remplit son panier, on règle et attention astuce ! Pour toutes commandes passées avant 15h, on reçoit son colis dans un délai de 48h, jours ouvrés.