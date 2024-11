La grande aventure de Brindille – Un voyage courageux !

« La grande aventure de Brindille » est un joli album illustré, publié aux Éditions Gallimard Jeunesse. Matthew Cordell, à la fois auteur et illustrateur, invite les enfants à suivre Brindille, un petit écureuil courageux. Elle décide de braver ses peurs pour apporter une soupe chaude à sa grand-mère Chêne, qui vit à l’autre bout du bois de l’Argousier. Parviendra-t-elle à surmonter ses craintes pour accomplir sa mission ?

Le voyage courageux de Brindille

Brindille vit avec sa maman au cœur du bois de l’Argousier. Un endroit vaste qui l’effraie un peu, d’autant plus qu’elle est très peureuse. Un jour, alors qu’elle est tranquillement chez elle, sa maman lui demande de porter une soupe bien chaude à sa Grand-Mère Chêne, qui vit à l’autre bout du bois. Résolue, Brindille se lance finalement dans l’aventure. En chemin, elle entend des bruits inquiétants et fait plusieurs rencontres inattendues : un lapin coincé entre deux pierres, un aigle qui a besoin d’aide pour retirer des aiguilles de son dos, et même une famille de crapauds. Elle leur vient en aide et s’en fait des amis. Petit à petit, Brindille trouve le courage de sortir de ces situations délicates, et au fil de ses épreuves, elle commence à se faire confiance. Décidée à soigner sa grand-mère, elle poursuit son périple.

Arrivera-t-elle à destination ? Si oui, sera-t-elle prête à faire le chemin inverse ?

Notre avis sur le livre

« La grande aventure de Brindille » est un livre qui parle de courage et de dépassement de soi. Les enfants accompagneront Brindille, un petit écureuil timide et peureux, au cœur des bois de l’Argousier. Dès le début, le livre offre une illustration magnifique de cet endroit, et une carte permet aux jeunes lecteurs de se repérer facilement tout au long de l’histoire.

L’univers visuel du livre est unique. Les personnages semblent sortir d’un tableau ancien, comme une histoire dans une histoire. Les dessins, réalisés au stylo fin, sont principalement en noir et blanc, avec très peu de couleurs. Ce choix artistique est surprenant dans un livre pour enfants, mais il donne à l’ouvrage un style riche et singulier. L’atmosphère de l’histoire invite le lecteur à se concentrer sur Brindille, dont les mimiques expriment parfaitement sa peur et sa timidité.

À travers son périple, Brindille part à la découverte d’un monde vaste et effrayant. Les enfants comprendront qu’ils peuvent, eux aussi, surmonter leurs peurs. En suivant les aventures de Brindille, ils seront encouragés à faire face à leurs craintes et à essayer de nouvelles choses. Le véritable message de ce livre est celui de la confiance en soi, un appel à croire en ses propres capacités.

Le livre est disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse.