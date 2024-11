Fleurance Nature – Deux calendriers de l’Avent beauté et bien-être – Partie II

Fleurance Nature, marque française de produits de cosmétiques et de soins naturels et bio, présente deux superbes calendriers de l’Avent, pour patienter jusqu’à Noël. Féérie végétale et Envolée fleurie proposent de découvrir 24 cadeaux et surprises, chaque jour avant Noël, pour prendre soin de soi !

La marque française de produits naturels et bio, Fleurance Nature continue de séduire, à travers de belles gammes de produits cosmétiques, de soin et de bien-être. La marque s’impose et offre à retrouver deux calendriers de l’Avent, pour une découverte ou redécouverte de produits emblématiques naturels et bio. Il y a de belles surprises, de sympathiques cadeaux, suggérant de prendre soin de soi, de prendre du temps et de se faire belle pour les fêtes !

Après l’incroyable calendrier de l’avent Féérie végétale, qui se trouve dans un coffret, Fleurance Nature présente aussi le calendrier de l’Avent l’Envolée fleurie. C’est un diptyque qui est à retrouver, avec des motifs floraux, également, mais pas exactement les mêmes, ni les mêmes teintes. Cela certainement afin de bien les identifier. Ce deuxième calendrier de l’Avent propose plus de produits de soin, de cosmétique et de bien-être. Vous allez pouvoir le découvrir par la suite, car voici le contenu ! Les fenêtres s’ouvrent assez facilement et les produits sont bien encastrés dans le support, tout en étant assez faciles à retirer.

La première fenêtre cache un tube de 15ml de sérum hydratant à l’eau florale de rose. Un sérum double action qui hydrate durablement la peau et la protège de la pollution, qui convient à tous les types de peau. La formule est agréable, elle pénètre facilement l’épiderme. La deuxième fenêtre révèle un tube de 50ml de shampoing doux à l’Hamamélis et aux protéines de blé. Un shampoing qui convient à toute la famille, et même aux enfants à partir de 3 ans. Il offre force et brillance aux cheveux. La formule biodégradable est un plus non-négligeable ! La troisième case recèle un flacon de 10ml de complexe pour diffusion aux huiles essentielles Respiration. Une synergie de 10 huiles essentielles pour aider à mieux respirer, favoriser le bien-être respiratoire, tout en apportant une agréable odeur à la maison.

La quatrième case renferme deux sachets d’infusion Hiver. Une infusion bio au bon goût de thym, pour adoucir la gorge et contribuer aux défenses naturelles. La cannelle et le clou de girofle apportent une touche épicée, tout en offrant un maintien des voies respiratoires. La cinquième fenêtre présente un tube de 30ml de crème mains Lavande. Une formule bienfaisante, légère, qui ne colle pas et offre des mains douces, confortables et hydratées. La sixième fenêtre cache un savon de 20g , à la fleur d’oranger et au beurre de karité. Un parfum gourmand, pour ce savon qui conviendra à toute la famille, grâce à sa recette biodégradable, sans huile de palme et sans dioxyde de titane. La septième case détient un tube de 50ml de lait corps hydratant, à l’eau florale de rose. Une formule douce et réconfortante, non grasse, à appliquer tous les jours, pour une peau hydratée durablement.

Un diffuseur galet aromatique est à découvrir derrière la huitième fenêtre. Un diffuseur rond, pour les huiles essentielles ou synergies, qui ne prend pas de place et reste très pratique et efficace. Il complète parfaitement la synergie découverte en case trois ! La neuvième fenêtre dissimule un tube de 15ml de crème ultra-riche jour au karité. Une formule pour les peaux sèches à très sèches, au beurre de karité. Elle nourrit intensément et protège l’épiderme, avec sa texture riche et fondante. La dixième fenêtre cache un nouveau tube de crème mains, de 30ml, à la fleur de cerisier. La onzième case révèle deux sachets d’infusion détox, pour purifier et éliminer. Une infusion à la menthe, qui aide à soutenir une bonne digestion. La bardane vient favoriser l’élimination et la détoxifixation. Le goût est agréable et frais, offrant plaisir et bien-être.

La douzième fenêtre renferme un tube de 50ml de gel douche camomille et fleur d’oranger bigaradier. Un cosmétique onctueux, à la mousse légère, qui laisse un tendre parfum sur la peau. La formule convient à tous les types de peau. La treizième case contient un shampooing solide, de 20g, à l’huile d’amande douce, au parfum framboise. Une recette agréable, biodégradable, qui respecte l’équilibre du cuir chevelu, pour offrir des cheveux légers et brillants. La quatorzième fenêtre dissimule un flacon de 10ml de complexe pour diffusion anti-odeurs. Une recette qui associe cinq huiles essentielles pures et bio, pour masquer les mauvaises odeurs, laissant un agréable parfum d’agrumes, pour un intérieur plus sain. La quinzième fenêtre révèle un flacon de 50ml d’eau micellaire démaquillante à l’eau florale de rose. A appliquer matin et soir, avec un coton, sans rinçage, la formule vient démaquiller et nettoyer la peau et les yeux en douceur.

La seizième fenêtre cache un tube de 50ml de gel aloe vera, réparateur et apaisant. Une formule pour tous les types de peaux, même les plus sensibles, pour soulager des petits accidents cutanés. Il offre une hydratation longue durée, tout en soulageant et réparant l’épiderme. Il est léger, agréable et ne colle pas. Un troisième tube de 30ml de crème mains se dissimule derrière la dix-septième fenêtre. Une crème onctueuse, au doux parfum de rose, qui viendra hydrater les mains pour l’hiver. La dix-huitième case révèle deux sachets d’infusion de Noël. Une infusion réconfortante, au doux parfum de cannelle et d’épices, qui éveille les papilles à l’approche des fêtes ! La dix-neuvième fenêtre renferme un tube de 15ml de crème ultra riche nuit au karité. Un soin de nuit, à la texture riche et fondante. Il vient nourrir intensément la peau, tout en la régénérant et l’apaisant.

La vingtième fenêtre cache un savon de 20g, au beurre de karité et à la menthe. Un mini savon au parfum frais, à la mousse onctueuse, pour nettoyer son corps en douceur. La vingt-et-unième case renferme un tube de 15ml de crème hydratante à l’eau florale de rose. Une crème pour le visage, à la formule légère et non grasse, offrant une action hydratante et anti-pollution confortable, pour une peau douce. Un nouveau tube de 50ml de gel douche se dissimule dans la vingt-deuxième fenêtre. Un gel douche au parfum floral de rose et jasmin, pour un tendre moment, sous la douche, avec sa mousse lavante soyeuse et douce. La vingt-troisième fenêtre renferme deux sachets d’infusion Détente. Une infusion à prendre de préférence le soir, proposant un moment tendre, au goût un brin floral. La mélisse et la camomille contribuent à la relaxation, invitant à un meilleur endormissement et sommeil.

Enfin, pour terminer en beauté, la vingt-quatrième fenêtre révèle un tube de 50ml, de soin des mains au karité. Une crème qui vient hydrater, nourrir et protéger en profondeur la peau, pour l’hiver. La texture est riche et douce, pour pénétrer facilement, et laisser des mains soyeuses.

Ce deuxième calendrier de l’Avent de Fleurance Nature, Envolée fleurie, est un coffret fabuleux, pour patienter jusqu’à Noël, dans le bien-être. Le soin et le bien-être sont au cœur de ce calendrier de l’Avent, avec des produits de soin, pour chouchouter sa peau, son corps, son visage, mais aussi son intérieur et ses papilles ! Il y a des soins complets, des produits de toutes tailles, pour découvrir, tester, emporter ou redécouvrir. Un coffret à offrir ou à s’offrir, parfait pour patienter en douceur jusqu’à Noël !