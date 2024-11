Le Crapaud et l’Oiseau au Théâtre du Chariot

Partagez





Le crapaud et l’oiseau – Spectacle de marionnettes combinant théâtre, musique et poésie pour transporter les spectateurs dès 4 ans dans un univers sensoriel et contemplatif. Inspiré des Métamorphoses d’Ovide et des réflexions de Baptiste Morizot, il interroge notre rapport au vivant et invite à imaginer de nouvelles façons de communiquer avec la nature.

C’est l’histoire d’un crapaud maladroit qui ne sait pas ce qu’il fait là. Heureusement, il rencontre Louison, le héron.

Mais non loin de là, le roi Marco menace la survie de la forêt. Le crapaud va devoir le chasser et ses souvenirs vont lui revenir… Tout terrain dès 4 ans, avec peu de texte, une dramaturgie sonore et des marionnettes, ce spectacle poétique emmène le public vers un monde contemplatif, sensoriel et rêvant de nouvelles formes de communication avec le vivant.

Auteur : Irène Voyatzis

Artistes : Lucas Goetghebeur, Antoine Formica, Fiona Lévy, Irène Voyatzis

Metteur en scène : Irène Voyatzis

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentations du 30 novembre au 22 décembre les weekend à 16h / les 23, 24, 26, 27 à 14h / les 30, 31, 2 et 3 janvier 2025 à 11h

Théâtre Le Chariot – 77 rue de Montreuil, 75011 Paris

Durée : 1 heure (tout public dès 4 ans)

Tarifs : à partir de 8,50€

#SpectacleJeunePublic #Marionnettes #Théâtre #Poésie #Nature #Enfants #Contemplation #TheatreLeChariot #LeCrapaudEtLoiseau