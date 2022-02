La ligue des chats contre l’humain écolo est un album plein d’humour, de Bénédicte Moret, paru en janvier 2022, aux éditions Le Lombard. Après avoir entrainé toute la famille dans l’aventure presque zéro déchet, les chats ont eu, aussi, leur lot de chamboulements.

La famille, ou presque, est à table pour manger. La mère et ses deux enfants discutent tout en mangeant. En dessous de la table, un chat miaule, puis miaule de plus fort, à tel point que la famille ne s’entend plus parler ! Puis, le félin va vers la mère de famille. Il la traite d’esclave et lui demande de le nourrir, car il a faim. La femme est en colère, elle lance un regard noir à son chat. Un instant plus tard, elle lui donne des croquettes, dans sa gamelle. Le chat semble satisfait. Encore un instant plus tard, il explique, à un autre chat, la première leçon ! Il expose à Michel qu’il ne faut jamais demander à manger à un humain lorsqu’il est disponible… Il faut toujours attendre le moment propice, c’est-à-dire lorsque l’humain vient de s’installer dans son fauteuil pour bouquiner, quand il parle à des invités, quand il vient juste de s’asseoir sur les WC…

Ainsi, avec ce premier gag, on comprend rapidement que les chats vont prendre le pouvoir, dans ce recueil plutôt humoristique. Les scènes du quotidien de ces deux chats sont donc amusantes, parfois burlesques, absurdes, moqueuses… Pascal, le chat gris a décidé de s’affirmer en tant que chat et d’asseoir son pouvoir sur les êtres humains. Aussi, il donne des conseils et des leçons à Michel, un compagnon, qui n’a pas du tout le même courage et la même perspicacité de Pascal. Les dialogues sont percutants, drôles, pour ces chats qui tentent de s’affirmer au quotidien. Surtout, que les humains ont décidé de bousculer ses habitudes, avec des lubies écolos ! La bande dessinée offre un bon moment de lecture, entre détente et amusement. Les personnages sont drôles, attachants, décalés, modernes et déterminés. Le dessin est simple, avec un trait fin et énergique, sans fioritures, mais efficace.

La ligue des chats contre l’humain écolo est un recueil de gags, des éditions Le Lombard. Un album plein d’humour, avec des chats adorables, mais surtout amusants, dont l’un est bien déterminé à mettre en place une stratégie subtile de domination.