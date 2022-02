Sacha et Tomcrouz, tome 4, Cambriolage sur le Nil

Cambriolage sur le Nil est le quatrième tome de la série Sacha et Tomcrouz, de la collection Métamorphose, des éditions Soleil. Une bande dessinée d’Anaïs Halard et Bastien Quignon, parue en janvier 2022, dans laquelle va vivre une nouvelle aventure pleine de péripéties.

1650, en Chine, Sacha, Tomcrouz et Jade tentent de trouver une solution pour pouvoir rentrer chez eux. En effet, Sacha a perdu la carte qui est l’unique objet qui puisse les ramener chez eux, au présent. Ils sont dans une situation critique, Jade tente de se calmer, tandis que le jeune garçon réfléchit pour trouver une solution. Il fait un point sur la situation critique, revenant à l’essentiel. Tomcrouz éternue sur un objet ancien et alors ils peuvent partir et revenir à l’époque de cet objet. Tout cela a commencé lorsque le chien a léché le liquide mordoré. Le flacon de liquide magique est dessiné dans le carnet du père de Sacha. Des formules chimiques y sont associées, le garçon pense donc que son père a dû l’inventer. Mais il se demande, maintenant, pourquoi son père a créé ce liquide magique, si lui aussi a voyagé, où il peut être et pourquoi tout cela.

C’est un vrai casse-tête à résoudre, pour les enfants, qui sont coincés en Chine en 1650. Sacha trouve néanmoins un semblant de solution. En effet, il propose à Jade, de partir en Egypte, grâce à la dent de crocodile de son père, pour tenter de retrouver son père, une solution, une trace pour revenir chez eux. Mais une fois en Egypte, en 1818, il va falloir encore rusé, et se mettre en danger, pour trouver une issue de sortie ! La bande dessinée est pleine de rebondissements et haletante, avec ce retour inespéré pour les trois héros. La bande dessinée présente l’Egypte brièvement, à travers le voyage et le parcours des héros. Deux fiches pédagogiques viennent apporter des informations sur la momification et comment créer un sablier. L’étrange, la magie, le courage, la ruse et l’amitié, sont au cœur de cette série jeunesse moderne, plaisante, aux héros attachants. Le dessin est toujours aussi singulier, doux, plaisant, expressif et vif.

Cambriolage sur le Nil est le quatrième tome de la série jeunesse Sacha et Tomcrouz, des éditions Soleil. Un album plein de rebondissements, au concept intéressant, fort, aux dialogues modernes, à l’aspect pédagogique et à l’aventure au rendez-vous, au travers de voyages temporels.