La commissaire Linguine et son adjoint Pichard sont à retrouver dans une nouvelle enquête, La mort est dans le pré, parue aux éditions Soleil, dans la collection Pataquès. Une bande dessinée au petit format, parue fin mai 2021, de James et David de Thuin.

Plougueven est un paisible village du Finistère. C’est un havre de paix au cœur du massif armoricain, qui semble épargné par le béton et la pollution. Le vert y est éclatant dans la campagne, mais le ciel bleu-gris, ou gris bleu, va dépendre du moment de la journée. Là-bas, il suffit de tendre l’oreille pour entendre la nature s’éveille, ou un agriculteur juré ! Un agriculteur avec un outil à la main, qui court dans les chemins, pour se rendre à un hôtel. Il demande à l’hôtesse d’accueil où se trouve son client, pour une urgence. La jeune femme semble ne pas vouloir répondre, afin de laisser tranquille son seul client. Mais l’agriculteur insiste, car il doit lui parler d’un mort… Dans la salle de petit-déjeuner l’agriculteur interroge Pichard. Ce dernier est désorienté, car c’est lui qui pose les questions en temps normal. Après vérification de son identité, Pichard se rend, avec l’agriculteur, dans un pré, pour découvrir un cadavre.

C’est très plaisant de retrouver la commissaire Linguine et son adjoint Pichard, pour une nouvelle enquête improbable. Alors qu’il est en vacances en Bretagne, Pichard tombe sur un véritable macchabée ! Il appelle immédiatement sa cheffe, pour prendre l’enquête en main. La commissaire arrive en pays breton, habillée et équipée pour mieux passer inaperçue dans la faune exotique locale ! Vous l’aurez compris, on joue avec les clichés, l’exagération, les mots et c’est drôle et amusant. La bande dessinée donne le ton et le rythme avec cette fois-ci une véritable enquête, mais surtout un vrai cadavre. Sur fond de scandale écologique et sanitaire, la mort mystérieuse s’éclaircit au fur et à mesure des investigations de nos deux héros, proposant ainsi une enquête policière loufoque, intéressante et drôle. Le dessin reste simple, expressif et efficace, pour ce genre plutôt humoristique.

La mort est dans le pré est une nouvelle enquête pour le commissaire Linguine et son adjoint Pichard, parue aux éditions Delcourt, dans la collection Pataquès, qui révèle la mort mystérieuse d’un joggeur en bottes en caoutchouc, à plus de vingt kilomètres de la côte…