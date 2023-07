La nature en musiques – Le grand imagier sonore signé Marion Billet

« La nature en musiques » est un grand imagier sonore publié aux Éditions Gallimard Jeunesse. Il rejoint la collection de « Mes petits imagiers sonores » pour le plus grand plaisir des enfants, qui vont découvrir les grands noms de la musique classique, au cœur d’univers enfantins absolument adorables.

Parcourir la nature à la découverte des plus grands compositeurs de musiques classiques

« La nature en musiques » fait partie de nos coups de cœur récents. Illustré par Marion Billet, elle nous embarque au cœur d’une nature où règne une ambiance joyeuse et apaisée. Elle nous fait parcourir les saisons à la découverte d’animaux en tout genre, de paysages de printemps, d’été, d’automne et d’hiver. Une belle immersion dans un univers coloré qui transmet des messages d’amour, qui parle de l’importance de la famille, de l’insouciance également, ou encore de bien-être.

« La nature en musiques » va permettre aux enfants de découvrir 12 musiques interprétées par de grands compositeurs tels que Ludwig van Beethoven, Robert Shumann, Maurice Ravel, Felix Mendelssohn, Piotr Ilitch Tchaïkowski, Gustav Mahler, Camille Saint-Saëns, Franz Schubert, Antonio Vivaldi, Claude Debussy, Edvard Gried et Frédéric Chopin. Soit, de talentueux compositeurs qui ont marqué l’histoire et la mémoire des amoureux de musiques classiques.

Et pas que ! Puisque les Éditions Gallimard Jeunesse ont compris à quel point la transmission était importante avec cet imagier que les enfants pourront écouter encore et encore. Comme d’habitude, on retrouve les puces intégrées au cœur des décors. Il suffira aux enfants d’appuyer dessus pour écouter « Le songe d’une nuit d’été », « Les quatre saisons », « Le carnaval des animaux » et bien d’autres titres.

« La nature en musiques » est également disponible sur AMAZON.