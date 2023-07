Ma licorne enchantée – Mes petits imagiers sonores

« Ma licorne enchantée » rejoint la collection « Mes petits imagiers sonores » disponibles aux Éditions Gallimard Jeunesse. Les tout-petits à partir d’un an vont être émerveillés par l’univers enchanteur du livre, et ne quitteront pas des yeux cette adorable petite licorne.

« Ma licorne enchantée » – Touche et Écoute

Marion Billet nous embarque au cœur d’un monde imaginaire à la rencontre d’une jolie licorne, la star vedette des enfants depuis plusieurs années. D’ailleurs, ils n’auront aucun mal à s’attacher à elle, il leur suffira de l’observer sur la couverture pour avoir envie de suivre ses aventures.

Dans ce nouvel imagier sonore, les enfants sont invités à écouter des bruits grâce aux puces. Et à toucher le livre à la découverte de sensations différentes. Soit, leur permettre de s’imprégner de l’histoire, leur donnant ainsi l’impression d’y être. Ici, il est question de retrouver la petite licorne, de l’observer longuement, de la suivre dans un monde imaginaire tout en couleurs. Ils vont aimer caresser les pages à la découverte d’écritures et illustrations en relief. Il y a aussi des tissus à caresser, à soulever. Bref, de se laisser porter par l’histoire à la découverte de nouvelles sensations grâce au toucher.

Les bruitages quant à eux sont en total accord avec ce monde enchanteur dans lequel évolue la licorne. Ils vont écouter le bruit de carillons, des berceuses, etc. Et en toute fin du livre, le petit est invité à répondre à la question « Et toi, qu’est-ce que tu préfères ? » : « Quand la licorne se cache ? », « Quand elle boit ? », etc.

« Ma licorne enchantée » fait partie des livres qui vont émerveiller les enfants. N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel des Éditions Gallimard Jeunesse pour découvrir les autres imagiers. Vous trouverez forcément votre bonheur !



« Ma licorne enchantée » est également disponible sur AMAZON.