Rencontre avec la chanteuse et actrice Inna Modja

“Les filles d’Olfa” de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania est sorti au cinéma la semaine dernière. Un film bouleversant qui était en compétition au dernier Festival de Cannes où il a obtenu le Prix de l’Oeil d’Or ainsi que le Prix de la Citoyenneté. A Cannes, précisément le jour de la remise des prix, nous avons rencontré la chanteuse et actrice Inna Modja. Elle faisait partie du jury du Prix de la Citoyenneté. Elle nous a dit tout le bien qu’elle avait pensé du film et nous en avons profité pour l’interroger sur ses projets.

France Net Infos : Le jury dont vous faisiez partie a récompensé “Les filles d’Olfa”. Pourquoi ce film vous a plu ?

Inna Modja : J’ai participé à plusieurs documentaires. C’est un genre cinématographique que j’aime beaucoup. J’ai trouvé très intéressant le projet de Kaouther Ben Hania : elle a mêlé le documentaire à quelque chose qui est presque de l’ordre de la fiction. Le film, en lui-même, m’a beaucoup touchée. Ces femmes ont vécu des choses terribles. Il y a encore deux des filles d’Olfa qui sont emprisonnées et sa petite-fille a grandi dans une prison.

France Net Infos : Vous avez également récompensé “Jeunesse”, le film du réalisateur chinois Wang Bing qui était en compétition officielle…

Inna Modja : Il nous emmène dans la lourdeur du quotidien de ces jeunes qui, même s’ils semblent ne pas avoir d’avenir, continuent à avoir entre eux des relations humaines. Le film aborde des sujets importants comme l’avortement. On se devait de donner une mention à ce film.

France Net Infos : Vous avez pris à coeur votre rôle de juré…

Inna Modja : Absolument ! C’est la troisième fois que je fais partie d’un jury de cinéma. Je trouve que c’est fantastique en tant que comédienne mais aussi en tant que personne engagée pour tout ce qui concerne la justice sociale et climatique. C’est très fort de pouvoir utiliser le cinéma pour transmettre des messages !

France Net Infos : Quels sont vos projets maintenant ?

Inna Modja : Je dois finir mon album et je vais commencer le tournage de mon premier film. Il parlera des femmes et de l’environnement. Aujourd’hui, l’égalité entre les hommes et les femmes est loin d’être respectée partout. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Le fait que le genre et ce qu’on a dans la tête soit toujours liés est quelque chose de vraiment aberrant. La société a évolué mais il y a encore des croyances archaïques qui perdurent…