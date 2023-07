Mes toutes premières chansons – Mes petits imagiers sonores

« Mes toutes premières chansons » fait partie des récents « Mes petits imagiers sonores » que vous pourrez retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse. Les enfants seront ravis de découvrir leurs comptines préférées interprétées de façon inédite.

« Mes toutes premières chansons » est un imagier sonore qui va plonger les enfants au cœur d’univers différents selon la comptine interprétée, grâce au talent de l’illustratrice Clémence Pénicaud. Au bord de la mer pour « Maman les p’tits bateaux », en pleine nature avec « Colchiques dans les prés », lors d’une nuit d’été pour « Le loup, le renard et la belette », dans le jardin pour « Gentil coquelicot », et sous la pluie avec « Il pleut bergère ».

Chanter encore et encore grâce aux puces sonores

Les enfants vont donc chanter sur leurs chansons préférées. Néanmoins, ils auront le plaisir de découvrir des versions différentes, chantées par des enfants ainsi que des adultes. Des interprétations plutôt réussies, qui en effet change un peu des chants plus classiques, qu’ils ont davantage l’habitude d’écouter. Et comme pour tout imagier sonore, ils auront plaisir à appuyer encore et encore sur les puces pour les écouter autant de fois souhaitées.

« Mes toutes premières chansons » fait partie de ces livres à mettre entre les mains des enfants dès leur plus jeune âge. Ils pourront ainsi découvrir des comptines qui vont bercer leur enfance et pourquoi pas les chanter à tue-tête lorsqu’ils seront plus grands. Cerise sur le gâteau, ils pourront même jouer au « cherche et trouve » glissé en toute fin, et faire le rapprochement entre le son et l’image : un bateau, un écureuil, un loup, un arrosoir ou encore des moutons. Ils vont beaucoup s’amuser !

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel des Éditions Gallimard Jeunesse pour découvrir les autres imagiers sonores. Vous trouverez forcément votre bonheur !

