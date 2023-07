“Le pot” – Mes petits imagiers sonores

« Le pot » rejoint la collection de « Mes petits imagiers sonores » aux Éditions Gallimard Jeunesse. Marion Billet accompagne les enfants dans leur apprentissage de la propreté autour d’illustrations et de sons joyeux et motivants.

Le livre « Le pot » sera d’une grande aide pour les parents qui souhaitent aborder le sujet de la propreté avec leurs enfants. Grâce au livre musical, les petits vont se rendre compte qu’il est facile et rigolo d’aller sur le pot. Et avec les illustrations, ils n’auront aucun mal à se reconnaître et à faire le rapprochement avec leur quotidien.

Des puces qui encouragent et félicitent

L’idée de consacrer un imagier sonore à l’apprentissage de la propreté est judicieuse. Encore plus lorsqu’il s’agit de la collection « Mes petits imagiers sonores » dont raffolent les enfants. Ils seront curieux d’appuyer sur chaque puce pour écouter les sons, et faire la connaissance d’une petite souris adorable.

D’ailleurs, ils vont la suivre lorsqu’elle est en train de jouer dehors avec les copains, jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’elle a envie de faire pipi. Elle se met alors à courir jusqu’à la maison. Une fois arrivée aux WC, elle se met sur le pot, sous les yeux attendris d’un adorable petit chat. Puis, son papa la rejoint pour vider le pot dans les WC et la féliciter.

Soit la VRAIE vie illustrée par de petits personnages aux bouilles attachantes.

« Le pot » est un imagier sonore qui va permettre aux enfants de prendre confiance en eux lorsqu’ils craignent d’aller sur le pot. Il faut dire qu’il s’agit d’une étape importante, le livre leur permettra justement de prendre du recul et pourquoi pas, de trouver cela amusant. Ils retrouveront un cherche et trouve sonore en toute fin, ce qui va leur permettre d’observer à nouveau chaque situation.

