Ma revenante bien-aimée – Tome 3

Ma revenante bien-aimée est une série manga, des éditions Mangetsu, qui se poursuit avec ce troisième tome, paru en juin 2023. Un manga de Takeshi Wakasa qui présente le quotidien d’un couple bien particulier, un mari froussard et une femme morte-vivante…

Un marteau est frappé fort sur une table. Une jeune fille demande le silence dans la salle… Elle explique qu’en ce jour, sont réunis le couple Ninose et leurs proches. La jeune fille annonce que l’audience peut donc commencer ! Riku se demande comment ils en sont arrivés là… Quelques jours auparavant, un dimanche, à 9 heures, le jeune homme se réveille. Il crie, car il se réveille aux côtés de Shû, un revenant qui a initié Remi au monde des esprits vengeurs. Shû, les yeux ensanglantés, tout comme le nez et la bouche, explique que cela faisait des années qu’il n’avait pas dormi dans un lit. Cependant, il réplique que quelqu’un a perturbé son repos… Il parle bien évidemment de Riku qui crie dès le réveil ! Aussi, il demande à Urami de quitter cette lavette… Derrière, Riku demande à Shû ce qu’il faisait à la place de Remi.

L’arrivée de Shû va quelque peu bousculer la vie, pas toujours paisible, de notre adorable et atypique couple. En effet, le revenant veut sortir du monde des vivants Remi, mais cette dernière et son mari ne le voient pas comme ça. Les situations cocasses et improbables s’enchaînent donc dans ce nouveau tome. Le manga garde la trame principale, offrant toujours quelques rebondissements et suspense, quant à l’avenir du couple. Mais l’amour semble résister plus que tout, entre ces deux âmes sœurs, qui ont aussi quelques suées froides parfois. Le récit reste rythmé, drôle et horrifique à la fois, offrant une histoire décalée et plaisante à découvrir. Le dessin est également agréable, avec un trait fin et fluide, des personnages expressifs et un univers entre douceur et horreur.

Ma revenante bien-aimée est une comédie romantico-horrifique, des éditions Mangetsu, qui se poursuit avec ce troisième tome. L’histoire improbable, décalée et plaisante, de Riku, mari froussard et sa femme Remi, morte-vivante, qui vont vivre quelques péripéties.

Lien Amazon