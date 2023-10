La Princesse et le Grenouille – Y’en a marre !

La Princesse et le Grenouille est une nouvelle série jeunesse, des éditions Glénat, qui débute avec ce premier tome, paru en septembre 2023, intitulé Y’en a marre ! Une bande dessinée, petit format, de Philippe Jalbert, qui présente, sous forme de gags, un conte revisité, teinté d’humour.

La princesse Louise est prête et le fait entendre à sa gouvernante. Elle explique qu’elle s’apprête à aller jouer du côté de la mare. Sa gouvernante lui demande si elle a bien brossé ses royales dents. La princesse n’en revient, pas, elle répond que bien évidemment, elle a brossé ses dents ! Mais la gouvernante ne démord pas, et demande quand. La princesse réfléchie, elle explique que ce n’était pas hier soir, ni hier matin… Elle continue par affirmer que ce n’était pas avant-hier. Louise se concentre et explique qu’elle vient de trouver un morceau de pizza de la semaine dernière, entre ses dents du fond. Elle tente d’en conclure que… Mais elle n’a pas le temps de finir qu’elle est priée, par sa gouvernante, d’aller se brosser les dents ! Déçue, elle affirme que c’est pourtant pratique d’avoir des restes, lorsque l’on a un petit creux…

L’ouvrage, de la collection La collec’, est un petit format, adapté aux jeunes lecteurs, offrant une nouvelle héroïne à découvrir. Une nouvelle série pleine d’humour, qui débute avec une présentation des principaux personnages et un sommaire. La bande dessinée revisite quelque peu les contes de l’enfance, offrant un petit album moderne et drôle. Les personnages hauts en couleur offrent une belle dynamique de lecture, car ils ne semblent jamais s’arrêter ! La princesse Louise vit sa vie de princesse tranquillement, même si elle ne se brosse pas les dents et ne semble pas très amie avec les autres princesses. Le grenouille, quant à lui, cherche désespérément une princesse, pour un baiser qui le fera redevenir prince ! Un beau parleur, qui ne semble jamais fatigué d’être lui-même. Ainsi, les gags s’enchaînent dans cet album plaisant et moderne, aux personnages attachants. Le dessin reste doux, expressif et coloré.

Y’en a marre ! est le premier tome de la nouvelle série, La princesse et le grenouille, de la collection La collec’, des éditions Glénat. Un album souple, au petit format qui présente une princesse qui a du répondant et un grenouille, beau parleur, qui cherche à se défaire d’un sortilège.

