Ce que le jour doit à la nuit – Éditions Philéas

Un récit sensible et complexe, où l’amour prédomine dans tous les sens du terme, à découvrir aux Éditions Philéas depuis le 19 octobre 23.

Le décor :

« Mon père était toujours morose et inquiet, préparé au pire… »

Pourtant, ce jour-là, en pleine nuit, l’embrasement de ses champs de blé a signé la déchéance. Même en se battant avec seulement un seau, contre les flammes immenses, tentant de sauver ce qu’il pouvait. Sous les yeux terrifiés de Maman, ma petite sœur et moi-même : Younès, 10 ans.

L’expulsion ne s’est pas faite attendre. Quelques jours plus tard, nous sommes partis avec les seules affaires sauvées. J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps, lorsque nous avons abandonné le chien. Personne n’a compris qui avait pu mettre le feu juste avant la moisson.

Mon père, Issa, avait un frère, dans la grande ville portuaire d’Oran. Une opportunité pour trouver, peut être​, un travail plus rapidement. Déraciné, j’étais émerveillé, du haut de mon jeune âge, par l’immensité de ce qu’était la « ville ».

L’oncle tenait une pharmacie en plein centre-ville. Il était aussi blond que moi, mais n’avait pas mes yeux bleus. Il proposa une aide financière que mon père, bien trop fier, refusa.

Notre vie commença dans un bouge puant, de l’autre côté de la ville, où je découvris l’envers du décor. La cruauté et la malchance. Mais aussi, cette bienveillance, ce regard tendre sur ma vie qui allait changer du tout au tout, où j’aurais du mal à trouver ma place…

Le point sur la BD :

Stella Lory, que l’on découvrait en tant qu’illustratrice sur Les rois de la mode, et d’autres titres à la fois fun et réflexif, s’impose ici en adaptant le récit de Yasmina Khadra. Ce que le jour doit à la nuit, aux Éditions Philéas, lui permet d’ajouter cette touche tendre mais grave, à la narration de l’histoire du protagoniste principal.

Toutes ses émotions, en partant de son déracinement, son « adoption ». À la complexité de trouver sa place, son combat contre la stigmatisation. Mais surtout tout cet amour aux multiples visages, qui traverse le scénario original. Qu’il soit amical, charnel, ou tout simplement à propos d’endroits traversés, le lecteur est envahi par le regard que porte le jeune homme sur tout ce qui l’entoure.

Les sentiments qui le traversent, nous envahissent grâce aux graphismes de Marion Duclos, avec des visages en page entière dont les expressions nous sautent au visage. D’autant plus, pendant cette situation conflictuelle pour l’indépendance qui nous propulse, dans une dualité déchirante.

La conclusion :

Ce que le jour doit à la nuit, adapté en roman graphique, par un duo aussi expressif que sensible et poétique, c’est comme une photo qui prend vie. On plonge dans l’intimité de ce jeune blondinet aux yeux bleus, algérien. On est gagné de tout son ressenti, de toutes ces ambiances colorées, chaudes, accueillantes, avec cet amour avec un grand A, intense, exacerbé, multiple. Autant que plongé dans un conflit cruel pour une « patrie » désirée, déchirant deux communautés à la vision dissemblable.

Une adaptation passionnée pour un récit au contexte historique, magnifiée par un duo expressif, et les Éditions Philéas. (voir également : Les sirènes de Bagdad)