La p’tite vache d’Ouessant à la recherche de son trésor est un nouveau titre de la collection Les p’tits animaux de Sillousoune, des éditions Beluga. Un album de Sillousoune et Claire Bajen-Castells, paru en juin 2021, qui présente une nouvelle histoire de la petite île d’Ouessant.

Sur l’île d’Ouessant, l’île où l’amour donne des ailes, tout est calme et serein aujourd’hui. Mais un cri strident, venant du ciel, résonne dans toute la campagne. La p’tite vache ailée est terrifiée, elle vient de perdre ses magnifiques cornes. Tous les animaux observent la p’tite vache virevolter en pleurant à chaudes larmes. Pistache adore faire des loopings dans les airs, mais s’il lui arrive parfois de faire tomber ses cornes, elle arrive toujours à les rattraper facilement. Mais, cette fois-ci, les cornes ont mystérieusement disparu. Le p’tit mouton la rejoint pour la rassurer. Il est prêt à lui venir en aide…

Une nouvelle petite aventure, pour la p’tite vache ailée d’Ouessant, et son ami le p’tit mouton, qui vont partir à la recherche des cornes de cette dernière. En effet, alors que Pistache virevoltait dans les airs, elle a perdu une chose précieuse, ses cornes. Un trésor aux yeux de la vache qui ne se remet pas de les avoir perdues. Alors une grande chasse débute pour elle et son ami p’tit mouton. Le récit est ainsi toujours plein de tendresse et d’émotions, avec ces animaux attendrissants et attachants, que les jeunes lecteurs vont aimer à retrouver. Une nouvelle petite aventure, pour les animaux d’Ouessant, qui vont tenter de réconforter la p’tite vache et lui venir en aide. Les dessins sont toujours aussi doux, colorés et beaux, avec un trait fin, fluide et vif.

La p’tite vache d’Ouessant à la recherche de son trésor est un nouvel album jeunesse, des éditions Beluga, qui présente une nouvelle aventure, pour les animaux de l’île où l’amour donne des ailes, notamment Pistache, la p’tite vache qui a perdu ses précieuses cornes !