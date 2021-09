Jungle Urbaine : Un Paris post-apo aux Éditions Jungle 

Après une catastrophe écologique, Paris est devenu une véritable « Jungle Urbaine » où les rescapés se regroupent dans des camps, surveillés par une milice spéciale. Mais, certains/es sont moins dociles que d’autres, et ont préféré continuer, malgré les dangers extérieurs, à se construire de petits cocons, loin des camps. C’est dans cette mangrove, qu’Hélène et Wired se rencontrent …

Un one shot jeunesse post apo , disponible depuis le 19 Août 21, aux Éditions Jungle. (+9)

Le décor :

Un immeuble et des voitures éparses, envahis par la verdure … Une jeune fille marche au milieu du décor, blessée au bras, tandis que les vautours l’observent. Mais là, n’est pas le plus grand danger ! C’est lorsque les vautours s’envolent qu’elle comprend vite qu’un autre animal rôde. A quelques pas d’elle, un tigre …

Pas le temps de s’échapper, la jeune Hélène prend une barre de fer à ses pieds pour tenter de se défendre. Mais, l’impossible se produit. Au-dessus d’elle, une autre jeune fille perchée dans un arbre et munie d’un lance-pierre essaye de distraire l’animal. Juste à temps pour se réfugier dans une voiture abandonnée, pour échapper à l’assaut de l’animal !

Là, pendant que son « ange gardien » s’amuse à prendre le féroce animal en photo, en se moquant de lui, Hélène perd connaissance. A son réveil, elle découvre un appartement miteux, où la dénommée “Wired” vit, accompagnée de ses écrans et de ses ordinateurs !!!!

Une totale stupeur pour Hélène, qui pensait que les réseaux électriques étaient HS depuis l’invasion des plantes !!!

Le point sur la BD :

Vous vous rappelez de Sébastien Viozat ?! Le scénariste de « Sweet Home », un thriller en one shot, et du « Cercle de la providence », un premier tome lovecraftien ?! Il nous revient dans un tout autre registre avec une BD pré-ado/ado , sous le signe du post apocalyptique chez Jungle Éditions !!

(Cervelle mode pré-ado/ado)

Jungle urbaine nous trimballe dans un Paris envahi par les plantes, après une catastrophe écologique. Mais là n’est pas le sujet car Viozat nous plonge, dès les premières pages, dans un bain de courses poursuites dynamiques ! Les évènements s’enchaînent rapidement. Sans trop nous laisser le temps de réfléchir au « pourquoi du comment » les humains en sont arrivés là. Le lecteur est plongé dans plusieurs attaques successives : animales, puis humaines !!

Level up pour Kmixe, et les studios Dema-loiz ! Les graphismes et les couleurs nous font découvrir un Paris comme vous ne l’avez jamais vu. Les plantes ont repris leurs droits, sans l’humain, et les décors sont totalement « absorbants » avec cette verdure envahissante ! Fantastique !

La conclusion :

Un album que j’attendais impatiemment à cause des planches attirantes ! Le lecteur est avalé par cette « Jungle Urbaine » et par ce tourbillon de courses poursuites, sans vraiment savoir exactement ce qu’il se trame et pour ne lever la tête qu’à la fin de la lecture. Une suite pointera-t-elle le bout de son nez aux Éditions Jungle, pour nous replonger dans cette mangrove et pour approfondir certains faits : que deviennent les rescapés ? Qui sont vraiment les M.A.N ? Wired gagnera-t-elle son combat ??? L’attente va être longue !!!!